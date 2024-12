Go Ahead Eagles-directeur reageert op ontstane commotie en begint over Bas Nijhuis

Jan Willem van Dop heeft maandag bij de Stentor gereageerd op zijn uitlatingen na het duel tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles van zondagmiddag. De Deventenaren pakten met tien man knap een punt in Stadion Galgenwaard, maar de clubleiding beklaagde zich na afloop over de rode kaart voor Enric Llansana en de lange blessuretijd. Algemeen directeur Van Dop kan er met zijn hoofd niet bij dat Bas Nijhuis een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie floot en niet de scheidsrechter was bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles.

Go Ahead Eagles schoot uit de startblokken in Utrecht. De Deventenaren openden dankzij een schitterende knal van Llansana al vroeg de score. Heel lang konden ze echter niet van hun voorsprong genieten. Een vermeende overtreding van Llansana op Paxten Aaronson werd door scheidsrechter Sander van der Eijck bestraft met een rode kaart. FC Utrecht kwam vervolgens al snel op 1-1. Go Ahead Eagles nam ondanks de rode kaart in de tweede helft het heft in handen en was zelfs op weg naar een zege, maar in de zevende minuut van de blessuretijd maakte de thuisploeg alsnog gelijk.

De clubleiding van Go Ahead Eagles was woedend. Van Dop kondigde zelfs aan dat hij al zijn commissiefuncties bij de KNVB zou gaan neerleggen. De directeur van Go Ahead Eagles is een dag later vooral blij met de discussie die hij heeft veroorzaakt. “Dat was de achterliggende gedachte. Op een gegeven moment kreeg ik vanuit mijn netwerk reacties dat ik viral ging op internet. Ik dacht: wat is dit voor onzin? Maar god, blijkbaar is het goed opgepakt”, zo wordt hij geciteerd door de Stentor. Hij is ‘echt blij’ dat het onderwerp nu de aandacht krijgt ‘die het verdient’. Van Dop hoopt snel verandering te zien. “Bas Nijhuis zit met zijn ervaring in de top. Het kan niet zo zijn dat hij op vrijdag FC Den Bosch fluit en wij vervolgens een andere scheidsrechter krijgen”, zo leest het.

Volgens Van Dop lijkt het er dan op alsof de Eredivisie ‘als een soort opleidingsinstituut wordt gezien’. “Dat kan niet de situatie zijn, op korte termijn moeten ze daar goed naar kijken.” Voor de lange termijn hoopt de bestuurder dat de KNVB bekijkt of de groep scheidsrechters kleiner gemaakt kan worden. “Want iedereen moet nu maar de kans krijgen om te fluiten. Dat gaat ten koste van de inzet van topscheidsrechters. Zowel Paul (Bosvelt, red.) als ik bekijken het natuurlijk in het belang van Go Ahead Eagles, maar ook in het belang van het betaalde voetbal. We zijn allemaal mensen en maken allemaal fouten, maar in de basis moet er bij de KNVB iets veranderen.”

Kwade Bosvelt

Diezelfde Bosvelt ging er na afloop van de ontmoeting tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles eveneens met gestrekt been in. Hij uitte zijn woede op zijn persoonlijke Instagram en had het onder meer over een ‘schandalige vertoning’, ‘een belachelijke rode kaart’ en verweet de KNVB het voetbal ‘kapot’ te maken. Bosvelt, technisch directeur van Go Ahead Eagles, heeft niet gereageerd op zijn woede-uitbarsting op social media. Van Dop wil er ook niet al te veel woorden aan vuil maken. “Paul is Paul. Ik ken hem als geen ander en weet dat hij het ook echt vanuit het algemeen belang bekijkt en dat hij specifiek voor Go Ahead Eagles opkomt. Dat is het, verder ga ik er niet op in”, zo leest het.

Reactie van de KNVB

De rode kaart voor Llansana en de blessuretijd bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles, die in eerste instantie vijf minuten bedroeg maar waar twee minuten bij op werden geteld, waren zeker niet de enige discutabele momenten tijdens het afgelopen Eredivisieweekeinde. Zo werd tijdens Ajax - Almere City een doelpunt afgekeurd vanwege een vermeende overtreding, maar leek er niet heel veel aan de hand. Ook bij NAC Breda - AZ bleef het optreden van de arbitrage niet onbesproken. Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen springt echter in de bres voor de scheidsrechters. “Kritiek op scheidsrechters is van alle tijden. Dat is er altijd geweest en zullen we ook in de toekomst nog hebben, maar ik kijk er vooral naar als werkgever van alle scheidsrechters in Nederland. En dan wil ik zeggen dat ik pal sta achter de scheidsrechters”, zegt ze tegen De Telegraaf.

“Wat mensen er allemaal van vinden, is voor hun eigen rekening”, vervolgt Van Leeuwen. “Maar ik vind het heel belangrijk om te zeggen dat de kwaliteit en integriteit van de scheidsrechters bij mij helemaal niet ter discussie staan. Daar sta ik voor. En als dat in twijfel wordt getrokken, raakt me dat.”

