Ajax-publiek fluit speler van FC Utrecht uit: ‘Ik kreeg wat verwensingen naar mijn hoofd’

stond woensdagavond in Amsterdam met FC Utrecht tegenover Ajax (2-2). De routinier had al een tijdje niet in de basis gestaan in de Eredivisie, maar mocht in de Johan Cruijff ArenA aan de aftrap verschijnen. Toen hij na 73 minuten naar de kant werd gehaald, klonk er een luid fluitconcert.

Als je het hem voor de wedstrijd had gevraagd, was Toornstra zeker tevreden geweest met een gelijkspel in Amsterdam. “Ajax-uit een punt is normaal gesproken goed. Maar als je de tweede helft ziet, hadden we kunnen winnen”, geeft de middenvelder aan in gesprek met SoccerNews. “We namen gaandeweg meer initiatief om naar voren te spelen en werden niet helemaal weggespeeld. Dat gevoel had ik zondag tegen PSV iets meer. Dus de volgende keer moeten we meer de schroom van ons afgooien en lekker gaan spelen.”

Voor Toornstra was de wedstrijd in Amsterdam de eerste keer sinds eind september dat hij in de basis mocht beginnen, wat voor hem wel even wennen was. “Ik heb het 75 minuten volgehouden. Op het eind voelde ik wel dat ik een tijd niet had gespeeld”, stelt de routinier, die merkt dat spelen toch anders is dan trainen. “Ik was uiteraard blij met de keuze van de trainer. Hopelijk gebeurt het vaker.”

Toornstra uitgefloten

Na 73 minuten werd Toornstra vervangen door Victor Jensen. Terwijl de middenvelder het veld verliet, klonk er een luid fluitconcert vanaf de tribunes in Amsterdam. “Ik zou niet weten waar dat mee te maken heeft”, zegt de voormalig Feyenoorder met een knipoog. “Ik kreeg wat verwensingen naar mijn hoofd, maar dat hoort erbij.”

