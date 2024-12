Ron Jans slikt forse tegenvaller: tweetal niet beschikbaar voor treffen met Ajax

FC Utrecht kan in de topper tegen Ajax niet beschikken over en , meldt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. Het tweetal kwam afgelopen weekend niet ongeschonden uit het duel met PSV. Er is echter ook goed nieuws voor trainer Ron Jans, aangezien sterkhouder wel weer in de basis kan starten.

Descotte en Didden stonden tijdens de wedstrijd tegen PSV allebei in de basis en werden na iets meer dan een uur spelen vervangen. Inmiddels is duidelijk dat de spits en de centrale verdediger geblesseerd zijn geraakt afgelopen weekend. Descotte, tegen de Eindhovenaren nog trefzeker vanaf de strafschopstip, heeft een hamstringblessure, terwijl Didden een schaambeenblessure heeft.

Daarnaast kan Jans in de Johan Cruijff ArenA niet beschikken over de al langer geblesseerde Alonzo Engwanda en Can Bozdogan. Er is ook goed nieuws voor de oefenmeester van FC Utrecht: Van der Hoorn is fit genoeg om in de basis te starten. De centrale verdediger begon tegen PSV op de bank omdat hij vorige week ziek was en kwam als invaller binnen de lijnen.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht wordt woensdagavond om 20.00 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. De KNVB heeft scheidsrechter Serdar Gözübüyük aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

