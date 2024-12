Valentijn Driessen trekt keiharde conclusie: 'Zelfoverschatting, ze leven boven hun stand'

Valentijn Driessen heeft met veel verbazing het interview van Frans van Seumeren, grootaandeelhouder van FC Utrecht, zitten lezen in de aanloop naar het thuisduel met PSV. FC Utrecht is uitstekend begonnen aan het seizoen en was tot zondagmiddag de nummer twee van de Eredivisie, waardoor Van Seumeren al begon te dromen van een landstitel. De formatie van coach Ron Jans leed zondag op eigen veld echter een kansloze nederlaag tegen PSV. Volgens Driessen getuigt het interview van Van Seumeren nogal van ‘zelfoverschatting’.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat FC Utrecht met nog maar een paar weken te gaan tot aan de winterstop een plek in de top drie in handen zou hebben, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. De club had vorig seizoen onder Jans weliswaar de lijn omhoog al ingezet, maar verloor een paar maanden geleden nog van Go Ahead Eagles in de finale van de play-offs om Europees voetbal. FC Utrecht verbaast dit seizoen echter vriend en vijand. Tot zondagmiddag had het pas één keer verloren dit seizoen, thuis van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Eredivisieclub wil stadion uitbreiden, maar blijft achter Ajax, Feyenoord en PSV qua capaciteit

Volgens Driessen was FC Utrecht daardoor ‘een beetje teveel in zichzelf gaan geloven’. “Droomde eigenaar Van Seumeren eerder om met zijn cluppie de traditionele top drie aan te vallen; in aanloop naar koploper PSV zei hij zelfs te dromen van een landstitel voor FC Utrecht. Je hoeft niemand te verbieden te dromen, maar ze zijn bedrog. Terwijl praten over de landstitel zelfs getuigt van zelfoverschatting”, zo schrijft Driessen in zijn column op de website van De Telegraaf. “De harde werkelijkheid is dat FC Utrecht met het huidige beleid en de krappe beurs nooit kampioen van Nederland zal worden. Dat de traditionele top drie met Ajax, PSV en Feyenoord het tezamen met FC Twente en AZ allemaal tegelijk laat afweten, is net zo voorstelbaar als die pinguïn in de Sahara. Onvoorstelbaar dus.”

Driessen stelt dat FC Utrecht dit seizoen ‘boven zijn stad’ leeft. “Wat op zich knap is als je het matige spelersmateriaal in ogenschouw neemt waarmee trainer Jans het moet zien te rooien. Omdat de sportieve succesreeks regelmatig met hangen en wurgen tot stand is gekomen, kan een duikeling op de ranglijst uiteindelijk niet uitblijven. Wedstrijden tegen de ‘kleintjes’ blijven winnen met één doelpunt verschil gaat een keer fout”, zo voorspelt Driessen. FC Utrecht won dit seizoen overigens al knap van FC Twente en AZ, maar volgens Driessen geeft de club ‘niet thuis tegen grote kanonnen’. De ploeg van Jans ging vorige maand onderuit tegen Feyenoord (0-2) en zondag volgde dus een pak rammel tegen PSV (2-5). “Kampioen PSV draaide in de Domstad alle goede wil en ambities van FC Utrecht vakkundig de nek om.”

LEES OOK: Danny Makkelie zorgt voor verbazing met zelden vertoonde ingreep bij FC Utrecht - PSV

“Zowel tegen Feyenoord als PSV dacht FC Utrecht mee te moeten voetballen volgens allerhande tactische inzetten en theorieën over drukzetten. Alleen ontbreken daarvoor de basiskwaliteiten in de Utrechtse selectie om PSV voetballend te verslaan”, zo stelt Driessen. De verslaggever raadt Jans aan zijn tactiek in topwedstrijden nog eens te heroverwegen. “Wil Jans met zijn ploeg een kans maken tegen de top van Nederland, dan zal dat zeker thuis op de ouderwetse FC Utrecht-wijze moeten. Met passie, strijd en opportunisme, gedragen door de eigen fanatieke aanhang zou PSV enkele dagen na een zware Europese avond gedwongen moeten worden tot een waar voetbalgevecht.” Volgens Driessen straalt FC Utrecht echter uit dat het zich ‘voor zo’n ordinaire strijdwijze te groot voelt’. “Anders valt het niet te verklaren dat enkele spelers hun benen terugtrokken in de duels met PSV’ers. Tot frustratie van de fans.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Guus Til shockeert ESPN: 'We stonden met onze mond vol tanden'

Guus Til verraste de analisten van ESPN met zijn openhartige interview na de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV.