Eredivisieclub wil stadion uitbreiden, maar blijft achter Ajax, Feyenoord en PSV qua capaciteit

FC Utrecht heeft de ambitie om de capaciteit van De Galgenwaard, de thuisbasis van de Domstedelingen, op termijn te vergroten, zo vertelt algemeen directeur Thijs van Es tegen NOS. Utrecht hoopt in de toekomst plaats te bieden voor dertigduizend toeschouwers.

Op dit moment kunnen er 23.750 mensen in De Galgenwaard. Utrecht schreef afgelopen seizoen voor het eerst in zes jaar weer zwarte cijfers en heeft grote plannen met de uitbreiding van het stadion, wat een jaar geleden volledig werd overgenomen door de club.

‘Van 23.750 stoelen naar 30.000 stoelen’

“De stad Utrecht heeft de ambitie om verder te groeien, van 350.000 naar 450.000 inwoners", begint van Es. "Dat is heel veel. Veel ontwikkeling vindt rond het stadion plaats en dat biedt kansen. We zitten nu op 23.750 stoelen, en we zouden graag naar 30.000 willen”, gaat hij verder.

Mocht de uitbreiding daadwerkelijk plaatsvinden, beschikt Utrecht over het grootste stadion buiten de traditionele top drie. Ajax heeft met de Johan Cruijff ArenA het grootste stadion met een capaciteit van 55.885, gevolgd door De Kuip van Feyenoord (47.500). In de thuisbasis van PSV, het Philips Stadion, kunnen 35.000 duizend mensen zitten. Samen met FC Twente (dertigduizend) zou Utrecht bij een mogelijke uitbreiding klimmen op de ranglijst op basis van stadioncapaciteit.

