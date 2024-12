Jans uit frustratie om ‘kinderachtige’ regel: ‘Dan pak ik acht gele kaarten dit seizoen’

Ron Jans is niet te spreken over de gele kaart die hij kreeg in de wedstrijd van FC Utrecht op bezoek bij Ajax (2-2). De oefenmeester gooide met zijn aantekeningenboekje, waarna hij op de bon werd geslingerd. In gesprek met NOS verklaart hij de situatie.

Jans kreeg in de uitwedstrijd tegen Ajax een gele kaart nadat hij met zijn boekje gooide. In gesprek met de NOS wordt de oefenmeester om uitleg rondom het moment gevraagd. “Het enige wat ik wil zeggen is dit: ik ben een trainer, ik ben een mens”, begint Jans. “In een wedstrijd zitten heel veel emoties. Ik heb me volgens mij voorbeeldig gedragen.”

De trainer legt uit dat er een lange bal werd gegeven op zijn spits David Min, die de bal goed afschermde. Daarna werd er volgens Jans een overtreding op hem begaan. “Ik sta op en wordt teruggeroepen. Ik gooi mijn boekje op de grond en ga weer zitten”, legt hij de situatie uit. “Dat is dan een gele kaart… Dan pak ik maar acht gele kaarten dit seizoen.”

‘Kinderachtig’

“Ik vind dat we ook mensen mogen zijn”, gaat Jans verder. De trainer heeft na de wedstrijd met het arbitrale team gesproken, die het volgens hem ook niet prettig vonden de kaart te geven, maar ze konden niet om de richtlijnen heen. “Maar ik vind dit kinderachtig.”

Ron Jans is na afloop van het duel tussen Ajax en FC Utrecht complimenteus op Anton Gaaei afgestapt.