Brian Priske verklaart na Feyenoord - Fortuna nieuwe reserverol voor Justin Bijlow

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft zaterdagavond na afloop van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard tekst en uitleg gegeven bij de nieuwe reserverol voor . De doelman kreeg bij aanvang van dit seizoen te horen dat hij niet langer de eerste keus onder de lat zou zijn, maar nam begin vorige maand na enkele teleurstellende optredens van toch weer plaats tussen de palen. Bijlow raakte vervolgens echter opnieuw geblesseerd. Wellenreuther pakte zijn kans en is nu weer de eerste doelman van Feyenoord.

Bijlow was de afgelopen jaren onomstreden in Rotterdam-Zuid, maar had de pech dat bij vrijwel elk seizoen wel een blessure opliep die hem weken tot maanden aan de kant hield. Dat was in het kampioensjaar het geval, maar ook in het afgelopen seizoen. In beide gevallen stond Wellenreuther op als stand-in en had hij, met onder meer een cruciale redding op een inzet van Ajax-aanvaller Mohammed Kudus in De Klassieker in maart 2023, een belangrijk aandeel in het succes van Feyenoord. Wellenreuther maakte ook vorig seizoen een sterke indruk, waardoor men zich begon af te vragen of hij niet ‘gewoon’ de eerste doelman moest worden.

Priske hakte begin dit seizoen een knoop door en verwees Bijlow definitief naar de reservebank. De Oranje-international zag het niet zitten om een heel seizoen op de bank te zitten en koos eieren voor zijn geld. Zijn overstap naar Southampton was al bijna beklonken toen de Premier League-club besloot de stekker eruit te trekken. Een hard gelag voor Bijlow, die terugkeerde bij Feyenoord en weer plaatsnam op de bank. Wellenreuther maakte echter niet zo’n sterke beurt als de voorbije seizoenen. Na De Klassieker tegen Ajax - waarin Wellenreuther er bij beide Amsterdamse treffers niet goed uitzag - greep Priske in. De Deen haalde Wellenreuther onder de lat vandaan en gaf Bijlow een ‘nieuwe’ kans.

De Nederlander zou echter alleen tegen AZ onder de lat verschijnen. Het duel met Red Bull Salzburg een paar dagen later ging aan zijn neus voorbij en een spierblessure hield hem ook in de competitieduels met Almere City en sc Heerenveen buiten de wedstrijdselectie. Bijlow keerde terug tegen Manchester City, maar Priske koos voor Wellenreuther. “Hij is nu de eerste keeper”, zo wordt Priske na afloop van het thuisduel met Fortuna Sittard geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Het is zwaar voor Justin. Hij heeft zich teruggevochten, maar had pech met een blessure. Dat is het momentum in voetbal: Timon kwam terug en greep zijn kans. Hij heeft goede wedstrijden voor ons gekeept, vooral bij Manchester City. Ik ben ervan overtuigd dat Justin het begrijpt”, aldus Priske.

Puntenverlies tegen Fortuna Sittard

Wellenreuther kon puntenverlies tegen Fortuna Sittard niet voorkomen. De Duitser was kansloos op een inzet van dichtbij, nadat Igor Paixão volledig langs de bal had getrapt en daardoor voor chaos zorgde in de Rotterdamse zestien. Feyenoord stevende vervolgens lang af op een nederlaag, maar een fraaie treffer van Santiago Giménez bezorgde de thuisploeg toch nog een punt. De ploeg van Priske dreigt daardoor wel verder achterop te lopen in de strijd om de tweede plaats. Feyenoord vervolgt de competitie volgende week zondag met een uitduel met RKC. Daarna staan tot de winterstop nog de competitiewedstrijden tegen Heracles Almelo en PSV, het bekerduel met MVV en het treffen met Sparta Praag in de Champions League op het programma.

