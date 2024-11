Driessen schenkt klare wijn: ‘Dat is dodelijk voor een topclub’

Valentijn Driessen vindt de onbetrouwbaarheid van dodelijk voor Feyenoord. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf kunnen de Rotterdammers niet altijd van hem op aan. Feyenoord doet er in de ogen van Driessen dan ook goed aan om afscheid te nemen van Wellenreuther.

De Duitse doelman begon het seizoen als eerste doelman bij Feyenoord, maar raakte zijn plek onder de lat na de verloren Klassieker tegen Ajax (2-3) kwijt. Justin Bijlow keerde terug onder de lat tegen AZ, maar zag zijn rentree als eerste doelman beperkt blijven tot één wedstrijd. Vanwege lichte klachten moest doelman de wedstrijden tegen Red Bull Salzburg, Almere City, en sc Heerenveen laten schieten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen: 'Feyenoord was de ergste club van Nederland, ik was doodsbang'

Bij het Champions League-duel met Manchester City zat Bijlow wel weer op de bank, maar kreeg Wellenreuther de voorkeur. “Niet helemaal logisch als je Priske volgt”, stelt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Hij zei dat als Bijlow weer fit is, dan zet ik hem weer onder de lat want hij is mijn eerste keeper. Hij was nu fit, want hij zat weer op de bank maar stond niet onder de lat.”

LEES OOK: Ex-Feyenoorder stond voor terugkeer, maar koos voor Amerika

Feyenoord moet afscheid nemen van Wellenreuther

“Wellenreuther deed het aardig en ik zat ook te denken: wat moet je nou met zo’n type als Wellenreuther? De ene dag kan je wel van hem op aan en de volgende dag kan je niet van hem op aan. Dat is voor een topclub denk ik wel dodelijk. Ik denk uiteindelijk dat je wel afscheid van hem moet gaan nemen. Of hij moet gewoon op de bank willen blijven zitten, als stand-in van de eerste keeper. Dan kan je hem er heel goed bijhebben. Dat is wel gebleken”, besluit Driessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Paul van Dorst onthult opvallende appjes van medewerker Feyenoord

Paul van Dorst, oprichter van Feyenoord-supportersgroep Roze Kameraden, deelt in de uitzending van BOOS een WhatsApp-gesprek dat hij voerde met de manager Supporterszaken van Feyenoord.