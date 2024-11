Ex-Feyenoorder stond voor terugkeer, maar koos voor Amerika

denkt dat hij in 2023 de verkeerde keuze heeft gemaakt om niét naar Feyenoord te transfereren, zo geeft hij aan tegenover Sportnieuws.nl. De doelman, die tussen 2019 en 2021 al bij de Rotterdammers speelde, koos destijds voor een nieuw Amerikaans avontuur.

Marsman is inmiddels 34 jaar en kan terugkijken op een imposante loopbaan. De goalie begon zijn carrière bij FC Twente, stapte vervolgens over naar FC Utrecht om in seizoen 2019/20 de stap te maken naar Feyenoord, waar hij begon als tweede keeper. Marsman kwam uiteindelijk tot een aantal van dertig duels voor de Rotterdammers.

Na zijn periode in De Kuip stapte Marsman over naar de Amerika, waar hij uitkwam voor Inter Miami en San Antonio. Sinds 2023/24 is de keeper weer actief in Nederland, waar hij keepte voor ADO Den Haag en inmiddels Roda JC. “Ik was redelijk stabiel, maar ben de laatste jaren toch wel een clubhopper geworden”, grapt Marsman.

Marsman wees Feyenoord-terugkeer af

De 34-jarige kijkt trots terug op zijn loopbaan. “De enige keuze die ik misschien anders had gemaakt, is dat ik na Miami terug naar Feyenoord had moeten gaan”, onthult Marsman. “Ik wilde heel graag spelen en zou bij Feyenoord tweede doelman worden. Die keuze pakte niet uit zoals het zou moeten lopen. Soms denk ik achteraf wel: Hoe heeft het in ruim een jaar zo kunnen lopen?”, sluit de doelman af.

