Voormalig Feyenoord-speler droomt van terugkeer: ‘Zullen mij met beide armen omarmen’

staat ervoor open om tegen het einde van zijn carrière terug te keren bij Feyenoord. De linksbuiten doorliep zijn jeugdopleiding in Rotterdam-Zuid, maar maakte nooit zijn debuut in het eerste elftal.

Summerville sloot in 2008 op zevenjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van Feyenoord. In Rotterdam doorliep hij de verschillende jeugdelftallen, waarna hij in de tweede helft van seizoen 2018/19 op huurbasis bij FC Dordrecht speelde. De jaargang daarop werd hij door de Rotterdammers gestald bij ADO Den Haag, waarna Feyenoord hem, zonder dat hij debuteerde in het eerste, in de zomer van 2020 verkocht aan Leeds United. Afgelopen seizoen maakte hij veel indruk bij de Championship-club, wat hem een zomerse transfer naar West Ham United opleverde.

In gesprek met Viaplay gaat Summerville in op zijn geschiedenis bij Feyenoord. Daarbij krijgt hij de vraag of hij hoopt ooit nog terug te keren in Rotterdam. “Feyenoord heeft altijd een mooi plekje in mijn hart”, begint de aanvaller. “Daar is het allemaal begonnen.” Een terugkeer behoort ook zeker tot de opties voor Summerville, aangezien je in de voetballerij nooit weet hoe het loopt. “Ik zeg nooit nooit. Wie weet, ooit, aan het einde van mijn carrière. Als ik terug wil keren, weet ik dat ze me met beide handen zullen omarmen daar. Feyenoord is een warme club, dus wie weet.”

Summerville probeert Feyenoord vaak te kijken

Hoewel Summerville al een aantal jaar geleden is vertrokken uit Rotterdam, probeert hij zijn jeugdclub nog wel te volgen. “Als ik kan wel”, geeft hij aan. “Ik weet nu dat Antoni Milambo en Quinten Timber vaak spelen. Dat zijn mijn jongens, eigenlijk. Dan probeer ik wel te kijken, natuurlijk.” Zo heeft de aanvaller onlangs nog de wedstrijd van Feyenoord op bezoek bij Manchester City (3-3) gezien. “Dat was een serieuze wedstrijd”, zegt hij terwijl er een grijns op zijn gezicht verschijnt. “Een leuke wedstrijd ook. Dus als ik kan, probeer ik wel te kijken.”

