Frans Körver (87), die met recordaantal clubs naar Eredivisie promoveerde, overleden

Frans Körver is zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden, zo maakt zijn familie bekend aan verschillende media. De oefenmeester vergaarde faam door in de jaren tachtig en negentig liefst zes keer naar de Eredivisie te promoveren. Dat is een record.

Körver maakte in 1959 zijn debuut in de Eredivisie als doelman van Sittardia. Na twee seizoenen stapte hij over naar MVV, waar hij dertien seizoenen als eerste doelman actief was. Na zijn actieve loopbaan zette hij zijn eerste stappen als trainer bij KSK Tongeren in België. Dat was ook direct zijn laatste club buiten Nederland.

In Nederland kwam Körver vooral te boek te staan als een expert op het gebied van promotie. In 1988 en 1997 leidde hij MVV naar de Eredivisie, terwijl hij dit ook deed met FC Wageningen in 1980, Fortuna Sittard in 1982, VVV in 1993 en De Graafschap in 1995. Met zes promoties heeft Körver nog altijd het recordaantal promoties op zijn naam staan.