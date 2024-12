Ruud Gullit neemt, na Johan Cruijff en Van der Sar, prachtige prijs in beslag

Ruud Gullit is woensdagavond onderscheiden met de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs op het Sportgala van het NOC*NSF in Papendal. Na Johan Cruijff (2005) en Edwin van der Sar (2011) is Gullit de derde oud-voetballer die de prijs in ontvangst mag nemen.

Op het podium in Papendal kreeg Gullit de prijs in de handen gereikt. De oud-middenvelder maakte direct gebruik om een pleidooi te houden voor meer diversiteit in de bestuurlijke top van het voetbal. “We hebben een vrouw als voorzitter (Marianne van Leeuwen, red.) bij de KNVB en Nigel de Jong als technisch manager”, begon hij. “Mensen kiezen graag mensen die op hun zelf lijken. Dus als je alleen maar oude witte mannen in de top hebt, blijven er ook alleen maar oude witte mannen.”

Gullit vervolgt: “Je moet mensen die anders zijn een kans geven", ging Gullit verder. "Anders laat je talent en boze mensen achter. Ik ben ontzettend trots dat er in de hogere regionen bij de KNVB dingen veranderd zijn.”

Gullit werd in 1987 verkozen tot Sportman van het Jaar. In datzelfde jaar won hij de Ballon d’Or, de prijs die toen nog werd uitgereikt aan de beste Europese voetballer van het jaar. Gullit droeg deze trofee op aan de Zuid-Afrikaanse antiapartheidsstrijder Nelson Mandela, die op dat moment nog in de gevangenis zat.

