Gullit vol onbegrip: ‘Hij was de allerbelangrijkste bij Oranje, maar niemand praat over hem!’

Ruud Gullit vindt het uiterst opmerkelijk dat nog maar amper wordt genoemd door volgers van het Nederlands elftal. Gullit ziet dat middenvelders als Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong veel meer krediet hebben dan de uitblinker van PSV, die momenteel kampt met een blessure.

Schouten kende een geweldig seizoen namens PSV en blonk daarnaast uit op het EK, waar hij met Oranje de halve finale wist te bereiken. De middenvelder leek op weg naar een vaste basisplaats bij het Nederlands elftal, maar lijkt door zijn blessure volledig uit beeld te zijn geraakt. Gullit verbaast zich hierover bij Rondo.

‘Niemand heeft het over hem?!’

Artikel gaat verder onder video

“Mag ik nog wat zeggen? Ik vind het zo opmerkelijk dat Schouten, die een van de belangrijkste spelers is geweest, door niemand wordt genoemd. Niemand heeft het over hem. Alsof hij zomaar weer opzij is gezet. Die man heeft zó goed gespeeld voor het Nederlands elftal… hij was op een gegeven moment de belangrijkste speler. Nu hoor ik helemaal niemand meer over hem. Hoe kan dat nou?!”

LEES OOK: Oranjespeler huilt tijdens volkslied: ‘Dat deed wat met me’

Wytse van der Goot vraagt zich af of dat komt door de status van Schouten. “Misschien moet Schouten dan uiteindelijk naar nog een grotere club gaan. Hij heeft het geweldig gedaan bij PSV, maar ik vind het zo opmerkelijk. Niemand heeft het nog over hem. Het middenveld is al bepaald door heel veel mensen", sluit Gullit af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opvallend onderonsje met Johan Bakayoko voorafgaand aan PSV - FC Utrecht

Mooie beelden voorafgaand aan de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht.