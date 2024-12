Boulevard: Nederlands model, én ex van oud-Ajacied, nieuwe liefde van Hakim Ziyech

Heeft een relatie met Chloé Jay Lois? Op diverse juicekanalen, zoals het populaire @reality_fbi, doen geruchten de ronde over een mogelijke relatie tussen de voetballer van Galatasaray en het Nederlandse model. Jay Lois had eerder al een relatie een bekende Nederlandse voetballer.

Volgens volgers waren Ziyech en Jay Lois zaterdag samen aanwezig op een feestje in de Sky 2.0, een bekende nachtclub in Dubai. Beelden van een andere Instagram-gebruiker tonen Ziyech – met een opgestoken middelvinger – in de club. Jay Lois deelde dezelfde avond een foto van een grote bos bloemen in haar Instagram Stories.

Later verschenen nieuwe beelden waarop Ziyech en het Nederlandse model samen te zien zijn. Op een video lijkt Ziyech een hand op de schouder van Jay Lois te leggen. Zijn outfit komt overeen met die op eerdere gelekte foto’s. Afgelopen zomer werd het duo ook al samen gespot op Ibiza. Tot op heden is een officiële relatie echter niet bevestigd.

Ex van oud-Ajax-speler Steven Bergwijn

Chloé Jay Lois had eerder een relatie met een voetballer, namelijk Steven Bergwijn. De twee waren tussen 2015 en 2020 samen en kregen één zoontje, Saint Steve Isai. Vlak nadat het stel beviel van een kind, kwam Lois erachter dat de voormalig buitenspeler van Ajax ook bij Sem Smit een kind in verwachting had. Dit was reden genoeg voor haar om de relatie te beëindigen, waarna Bergwijn met Smit verderging.

© @reality_fbi

