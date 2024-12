Heel NEC juicht na late gelijkmaker tegen Sparta, behalve één speler

De wedstrijd tussen NEC en Sparta Rotterdam is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Beide ploegen slaagden er lange tijd niet in om te scoren vanwege twee uitblinkende keepers, maar sloegen in de slotfase toe. Trainer Maurice Steijn pakte zijn eerste punt met Sparta, al zal hij daar niet heel blij mee zijn, aangezien zijn ploeg de voorsprong uit handen gaf.

Na een afwachtend begin van beide ploegen volgden twee grote kansen voor Sparta. Halverwege de eerste helft kopte Tobias Lauritsen uit een corner op doelman Robin Roefs; niet veel later stond Shunsuke Mito één-op-één met Roefs en trok de Spartaan aan het kortste eind. Na een steekpass van Pelle Clement had Mito zijn tegenstander Calvin Verdonk nog eenvoudig opzijgezet, maar zijn afronding liet te wensen over.

In de slotfase van de eerste helft meldde NEC zich nadrukkelijker. Doelman Nick Olij bokste een schot van Dirk Proper weg en zag in de blessuretijd een poeier van Sontje Hansen tegen de onderkant van de lat belanden, waardoor 0-0 de ruststand was. Ook deed zich vlak voor rust nog een ander opvallend moment voor: Mike Eerdhuijzen kreeg een gele kaart en is daardoor geschorst voor de komende wedstrijd tegen Ajax, maar er leek sprake van een persoonsverwisseling. Marvin Young leek de overtreding te begaan.

Zeven minuten na de pauze ging ook NEC-trainer Rogier Meijer op opvallende wijze op de bon: hij schoot een tweede bal op het veld en kreeg geel. Meijer uitte halverwege de tweede helft ook zijn onvrede over een andere opvallende gebeurtenis. Van den Kerkhof liet Sparta een vrije trap nemen vlak nadat Thomas Ouwejan als invaller het veld in kwam bij NEC, maar Ouwejan stond nog niet op zijn plek achterin. NEC kwam dus een mannetje tekort en de vrije trap leverde, via enkele schijven, een serieuze kans op van dichtbij.

Verder had Olij in de tweede helft een goede redding in huis op een inzet van Sami Ouaissa, was een kopbal van Metinho (Sparta) een prooi voor Roefs. Beide keepers waren in topvorm en leken overal een antwoord op te hebben, maar zes minuten voor tijd was Roefs kansloos toen een afgeslagen hoekschop bij Camiel Neghli belandde. De invaller van Sparta raakte de bal perfect en poeierde raak via de onderkant van de lat: 0-1.

Kento Shiogai baalt na doelpunt

Sparta stevende af op een zege, maar ook Olij bleek te kloppen: in de laatste minuut van de officiële speeltijd schoot raak Iván Márquez na een scrimmage, nadat Kento Shiogai de voet niet goed tegen de bal kreeg en een kans miste. Opvallend was dat Shiogai zichtbaar baalde na de goal. Overigens had de videoscheidsrechter zo'n drie minuten nodig om het verlossende woord te geven en het doelpunt goed te keuren. Daardoor duurde de blessuretijd uiteindelijk zo'n tien minuten, maar gescoord werd er niet meer.