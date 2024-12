Heerenveen en Van Persie boeken eerste uitzege na sensationele slotfase bij Willem II

Met een 1-2 overwinning op Willem II heeft sc Heerenveen zijn eerste punten op vreemde bodem gepakt. Lang stevende de wedstrijd af op een doelpuntloos gelijkspel, totdat Ion Nicolaescu een penalty benutte. Via een kopbal van Jeremy Bokila, die via Mickey van der Hart in het doel verdween, kwam de thuisploeg nog langszij, maar uiteindelijk was het laatste woord aan Luuk Brouwers.

Bij Willem II loopt het na de laatste interlandbreak wat stroever dan voorheen: na een gelijkspel tegen NAC (2-2) verloor de ploeg van Peter Maes vorige week van FC Groningen. Tegen concurrent sc Heerenveen wilden de Tilburgers zich herpakken. Dat moesten ze echter doen zonder spits Kian Vaesen, die wegens een blessure niet bij de selectie zat. Robin van Persie wisselde bij de ploeterende Friezen vrijwillig van spits: na het gelijkspel tegen RKC passeerde hij Nicolaescu en startte hij met Dimitris Rallis in de spitspositie.

Artikel gaat verder onder video

De Nederlandse Griek kwam in het eerste halfuur tot een geblokte schotkans, maar veel vaker zal hij de bal niet hebben geraakt. Sc Heerenveen was dominant en combineerde best aardig, maar kreeg de bal nauwelijks in het strafschopgebied. Waar de uitploeg na een derde van de wedstrijd slechts op drie balcontacten in de zestien stond, hadden de Tricolores daar de bal echter nog geen enkele maal getoucheerd. Wel had de thuisploeg de beste kansen, maar de potige Jeremy Bokila joeg de bal tweemaal onbeholpen over. Met dat woord kon eigenlijk de gehele fase getypeerd worden. Het snelle veldspel werd gekleurd door matige passes, terwijl er door de hoogspanning vele lompe overtredingen gemaakt werden.

Zo vloog Jesse Bosch er meermaals hard in en leek Cisse Sandra bij een onhandige charge zichzelf te blesseren. De 20-jarige Belg bleef echter staan en was met een lage drive verantwoordelijk voor de eerste serieuze kans van de thuisploeg. Kort daarvoor kreeg ook Luuk Brouwers uit een spelhervatting ook een mogelijkheid, maar zijn volley werd eveneens gekeerd. De lichte toename in kansen betekende echter niet dat de kwaliteit van de wedstrijd toenam: door onbegrijpelijke keuzes en gebrekkige aannames had het Tilburgse publiek weinig om van te genieten. Het beste moment van de eerste helft gebeurde uiteindelijk niet eens op het veld, toen de weggeduwde Rafael Behounek vanuit zijn eigen dug-out de nodige warming-up hoedjes het veld op smeet.

Het begin van de tweede helft gaf geen indicatie dat er een interessanter moment zou volgen. Het ideeënloze maar betere Heerenveen vuurde ondanks het matige uitspelen van kansen wel een paar keer, maar zag alle pogingen over de lat van Thomas Didillon vliegen. Willem II kwam er ondertussen enkele malen uit, maar kon maar weinig gevaarlijk worden. De Tilburgers probeerden wel mee te doen, maar durfden niet genoeg risico te nemen om de uitploeg werkelijk onder druk te zetten. Toen de ruimtes in het laatste kwart van de wedstrijd groeiden, ontstond er wel de nodige Tilburgse dreiging. Patrick Joosten schoot de bal echter vol op het lichaam van Van der Hart, terwijl een gevaarlijke scrimmage net geen poging voortbracht.

Terwijl het spelbeeld zo langzaam kantelde, kreeg sc Heerenveen een verlaat Sinterklaascadeautje van de opponent. Runar Sigurgeirsson ging onhandig op de voet van Alireza Jahanbakhsh staan, waardoor de uitploeg na beraad van zowel de VAR als de scheidsrechter een penalty mocht nemen. Deze werd door invaller Nicolaescu rustig binnengeschoten. Willem II kwam vervolgens razendsnel langszij. Na een hoge voorzet kopte Bokila via de paal en de rug van de doelman de gelijkmaker binnen. Daarmee was de spectaculaire slotfase nog niet voorbij, want in de extra tijd was het een voorzet van Ché Nunnely die de thuisploeg toch de das omdeed. Zijn bal viel perfect op het hoofd van Brouwers, die zijn ploeg overtuigend naar de eerste punten in een uitduel kopte.