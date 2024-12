Hoe ziet het basiselftal van Oranje er op het WK in 2026 uit?

Er komt eerst nog een Nations League-eindronde in 2025, maar het is belangrijk om te kijken hoe het Nederlands elftal er voor zal staan op het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De mannen van Ronald Koeman zijn nog niet gekwalificeerd voor die eindronde, de kwalificatiewedstrijden worden in 2025 gespeeld. Daarvoor werd onlangs geloot, op basis van de uitslag in de Nations League-eindronde weet Oranje tegen welke landen het daarbij moet opnemen. Maar hoe zou het elftal eruit zien, mochten we ons plaatsen? Kortom, zit er toekomstmuziek in Oranje? FCUpdate maakt een opzet voor de eerste basisopstelling van het WK in 2026.

Coach: Ronald Koeman

Koeman heeft nog een contract tot en met het WK van 2026 bij de KNVB en lijkt dit in ieder geval uit te gaan dienen. Hoewel er nogal eens wat discussie over de oefenmeester wordt gevoerd, is de Nederlandse voetbalbond tevreden met de resultaten onder zijn leiding. Koeman begon in 2018 aan zijn eerste termijn, toen de kwalificatie voor het WK van dat jaar al was misgelopen. In de twintig interlands die volgden waren de statistieken vrij goed, waarna de coach vertrok naar FC Barcelona. De tweede termijn van Koeman begon in januari 2023, waarna Oranje zich kwalificeerde voor EK 2024. Tijdens dat toernooi werd het Nederlands elftal pas in de halve finale tegen Engeland uitgeschakeld. De eindronde van de Nations League werd vervolgens behaald, en alleen een beschamende prestatie op dat podium lijkt een WK 2026 met Koeman als coach nog in de weg te kunnen staan.

Doelman: Bart Verbruggen (dan 23)

Verbruggen staat week in, week uit onder de lat bij Premier League-verrassing Brighton & Hove Albion en is ook een favoriet geworden van Ronald Koeman. De doelman is nog geen finished article. Hij staat met een reddingspercentage van 70% in de middenmoot als het gaat om keepers in de grootste vijf competities en heeft zijn leeftijd mee. Tijdens het WK van 2026 is Verbruggen 23 jaar oud, de Zwollenaar kan nog jaren mee en nog jaren zichzelf verbeteren. Met zijn passnauwkeurigheid (78,7%) staat de doelman dit seizoen vijfde in de Premier League. Zijn kwaliteiten aan de bal zijn dan ook prima en als Verbruggen nog wat meer (knappe) reddingen gaat verrichten, heeft Nederland een wereldtopper in de gelederen!

Rechtsback: Denzel Dumfries (30)

Dumfries is al een tijdje een cultheld in Nederland, die ook wel bekend staat als Dumfel Demfries. Op het EK van 2020 scoorde de rechterwingback van Oranje twee keer en groeide zijn status alsmaar meer. Van de oud-PSV'er wordt gezegd dat hij harde voeten heeft, maar die voeten leggen hem geen windeieren. De back speelt sinds 2021 voor de Italiaanse grootmacht Internazionale en is daar een gewaardeerde kracht, iets wat ook te zien is aan zijn contractverlenging tot medio 2028. Bovendien is Dumfries aanvallend gezien steeds belangrijker: dit seizoen staat hij al op drie goals en twee assists in 655 Serie A-minuten, terwijl hij drie keer voor Oranje scoorde en een assist gaf. De verwachting is dat over anderhalf jaar Dumfries nog altijd een van de zekerheidjes is onder Koeman.

Rechtercentrale verdediger: Micky van de Ven (25)

De ontwikkeling van Van de Ven was stormachtig. Hij maakte in 2021 de overstap van FC Volendam naar de Duitse subtopper VfL Wolfsburg en werd daar al snel een van de belangrijkste spelers. Zijn snelle groei in status leverde hem een transfer naar Tottenham Hotspur op. In zijn eerste seizoen in Londen werd hij gelijk speler van het jaar bij The Spurs. Met zijn snelheid heeft Van de Ven een enorm wapen in huis, iets waar hij de ouder wordende Van Dijk mee zou kunnen compenseren. Ook aan de bal is de man uit Wormer een sterke speler. Het enige probleem: zijn blessuregevoeligheid. Van de Ven heeft sinds zijn overstap naar Engeland (2023) al vijf verschillende blessures gehad; vooral zijn hamstring speelt hem parten. Als hij niet fit is voor het WK, is Van Hecke een aardige vervanger. Van Hecke valt een beetje in het zelfde straatje als Verbruggen: de centrale verdediger staat elk weekend weer in de basis bij Brighton. Ook Koeman ziet het wel in hem zitten. Dat Van Hecke Verbruggen goed kent is ook een pluspunt, terwijl De Ligt momenteel niet uitblinkt en Stefan de Vrij een jaartje ouder wordt.

Linkercentrale verdediger: Virgil van Dijk (34/35)

Je zou kunnen stellen dat Van Dijk in 2026 mogelijk te oud is voor een basisplaats van het Nederlands elftal, maar het lijkt er nog niet op dat de verdediger van Liverpool flink achteruit gaat in prestaties. In Engeland is hij ook dit seizoen weer de ultieme leider van een elftal dat koploper is in de Premier League en de Champions League. Daarbij zijn de defensieve statistieken van The Reds alleen maar beter geworden sinds de komst van coach Arne Slot. Van Dijk wordt tijdens het toernooi 35, maar zou het WK kunnen gebruiken om nog één keer te vlammen. Bovendien: qua leiderschapskwaliteiten, ervaring en op de pieken van zijn kunnen, komt er geen andere verdediger in de buurt van Van Dijk.

Linksback: Jurriën Timber (24/25)

Timber stond bij Ajax al te boek als een groot talent, maar verrast dan toch door zijn niveau bij Arsenal alleen maar door te trekken. In Amsterdam was de Utrechtenaar vooral een centrale verdediger, in Londen kan hij opeens op alle posities in de achterhoede uit de voeten. Na een desastreus eerste seizoen bij The Gunners door veel blessureleed, krijgt Timber nu de kans echt te laten zien wat hij waard is. De nu 23-jarige verdediger is onderdeel van één van de twee beste defensies van Engeland, rijgt dan ook clean sheets aaneen en is in balbezit erg sterk. Timber heeft overigens ook de leeftijd om nog flink te groeien, en kan dat doen in een van de beste teams van Europa. Een speler als Jorrel Hato maakt ook een kans in 2026, maar zou eigenlijk een stap moeten maken om zich elke week op topniveau te kunnen meten.

Rechter verdedigende middenvelder: Ryan Gravenberch (24)

Gravenberch gaat dit seizoen als een komeet. Vorige jaargang was hij nog onderdeel van Liverpool, een stukje van de machine. Dit seizoen ís hij de motor. Onder Arne Slot is Gravenberch niet alleen vaste waarde, maar heeft hij zichzelf ook nog eens flink verbeterd. Het was al langer bekend dat de middenvelder in balbezit zijn mannetje staat, dat zagen we bij Ajax al, waar hij op zestienjarige leeftijd debuteerde. De overstap naar Bayern München verliep niet als gewenst en ook bij Liverpool kwam het er niet gelijk uit. Maar na afgelopen zomer is Gravenberch echt een kerel geworden en wordt hij als een van de beste middenvelders van de Premier League gezien. Zijn passeerbewegingen zijn ongenaakbaar, maar misschien nog wel verrassender is het defensieve werk dat hij opknapt, daarin heeft hij echt stappen gemaakt. Gravenberch in deze vorm lijkt een zekerheidje in 2026.

Linker verdedigende middenvelder: Frenkie de Jong (29)

Mogelijk een van de meest complexe posities om te voorspellen, maar De Jong heeft altijd een streepje voor bij Koeman. Tijdens het EK van 2024 wilde de Nederlandse coach een voor 80% geblesseerde De Jong bijna meenemen in zijn selectie, wat aangeeft hoe hoog Koeman hem heeft zitten. De middenvelder is in potentie een van de meest getalenteerde spelers van zijn generatie. Hoewel zijn vorm bij zijn club momenteel niet uitmuntend is en hij bij FC Barcelona ook niet altijd een basisplaats heeft, kan dat snel veranderen. Geruchten over een vertrek uit Catalonië passeren vaak de revue en mogelijk is dat iets wat de oud-Ajacied nodig heeft. In een koppel met Gravenberch zorg je als Oranje in ieder geval voor veel controle en balvastheid in de middelste linie. Ook Jerdy Schouten maakt kans op deze positie, maar als De Jong speelt bij zijn club en iets van vorm vertoont, lijkt hij de voorkeur te krijgen van Koeman.

Aanvallende middenvelder: Tijjani Reijnders (27)

Reijnders heeft zich in korte tijd ontpopt van een doodnormale speler in Alkmaar naar een wereldtopper in Milaan. In het seizoen 2019/2020 speelde hij nog vaak in de Keuken Kampioen Divisie. Na een verhuurperiode bij RKC in de Eredivisie, werd hij basisklant bij AZ op het hoogste niveau. Daar liet hij zijn waarde zien, maar een sterspeler bij AC Milan? Dat moesten veel mensen nog maar afwachten. Dat was echter precies wat hij werd, ook al tijdens zijn eerste seizoen in Milaan. Vorig seizoen was hij in bijna alle duels actief voor zijn club, en dit seizoen is dat niet anders, ook bij Oranje. Als fans van AC enkele maanden geleden de vraag kregen waar Reijnders zich nog het meest kon verbeteren, was dat zijn rendement voor het doel. En ja hoor, dit seizoen is dat rendement zeker aanwezig. Met drie goals en drie assists in Serie A en twee goals en een assist voor het Nederlands elftal, verandert Reijnders langzaam in een échte wereldtopper. Met Teun Koopmeiners en eventueel Xavi Simons heeft Reijnders geduchte concurrentie, maar Koeman geeft de voorkeur aan laatstgenoemde.

Rechtsbuiten: Donyell Malen (26)

Op de rechtsbuitenpositie is de spoeling relatief dun. Malen en Jeremie Frimpong zijn daar eigenlijk de meest gegadigde kanshebbers. Malen is echter geen basisspeler bij Borussia Dortmund, waar Frimpong een vaste kracht is bij Bayer Leverkusen. Toch valt onze keus op Malen, aangezien hij beter past in het systeem van Koeman. Met Dumfries heb je al een speler die er graag overheen gaat en in de hoek een voorzet afgeeft, daar past Frimpong minder goed bij. Laten we hopen dat Malen snel een transfer maakt en de dienst uit gaat maken bij een andere club. Met zijn snelheid en scorend vermogen is Malen een plaag voor vele verdedigingen. Ondanks een relatief gering aantal minuten kwam de oud-PSV'er vorig seizoen tot dertien doelpunten voor Dortmund. In Oranje speelt Malen sporadisch de sterren van de hemel, maar kan hij toch een aardig moyenne overleggen: negen doelpunten en assists in 41 wedstrijden.

Spits: Cody Gakpo (27)

In de spits heeft Ronald Koeman veel opties. De ontwikkeling van Brian Brobbey lijkt echter wat te zijn gestagneerd en hetzelfde kan worden gezegd over Joshua Zirkzee, al moeten we laatstgenoemde zeker nog wat meer tijd geven. Wout Weghorst wordt er ook niet jonger op en nog een last dance met Memphis Depay? Aangezien er vraagtekens gezet kunnen worden achter al deze spelers, is het tijd voor een konijn uit de hoge hoed: Gakpo. De oud-PSV'er laat bij Liverpool zien een speler van wereldklasse te zijn. De aanvaller krijgt niet altijd speelminuten, maar is wel effectief als hij wel speelt. In Oranje doet hij het ook naar behoren: in zijn laatste vijf basisplaatsen scoorde hij tweemaal en gaf hij één assist. Gakpo heeft al vaker door het midden gespeeld en zorgt in het Nederlands elftal voor scorend vermogen.

Linksbuiten: Xavi Simons (23)

Simons is in potentie ook een van de beste spelers van het Nederlands elftal. Wat we echter ook hebben gezien onder Koeman: rechtsbuiten is geen ideale positie voor de oud-PSV'er. Simons speelt het liefst als linksbuiten, waar hij naar binnen kan komen en dan een pass geeft of schiet. Op de nummer tien-positie zou eventueel ook kunnen, al is daar veel concurrentie. Simons uitproberen op zijn favoriete plek bij Oranje kan dan ook lonen. In zijn laatste seizoen bij PSV haalde de creatieveling ongekende cijfers, waarna hij die lijn vrij eenvoudig doortrok bij RB Leipzig. Met acht doelpunten en dertien assists was hij vorig seizoen een van de smaakmakers van de Bundesliga. Momenteel is hij geblesseerd, maar met nog één jaar aan ervaring en potentiegroei erbij, móét Simons de kans krijgen om een van de beste spelers van Oranje te worden, op zijn favoriete positie.