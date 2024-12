Derksen walgt van ‘enge en nare’ mevrouw: ‘Heel erg verderfelijk, dan ben je vals’

Johan Derksen heeft vrijdagavond in Vandaag Inside hard uitgehaald naar Angela de Jong. De flamboyante analist hekelt de column die de journaliste van het Algemeen Dagblad donderdag schreef over Tom Egbers.

Egbers was zo'n twee jaar afwezig op televisie nadat een artikel in de Volkskrant over de werksfeer bij de NOS een bom onder zijn carrière legde. De sportpresentator werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie van de omroep. Eind maart van dit jaar kwam Egbers tot een schikking met de NOS, waarna bekend werd dat hij weer programma’s mocht gaan maken. Deze week maakte hij zijn rentree met zijn programma Toms Sportverhalen.

Een dag eerder schoof Egbers aan bij Tijd voor Max om promotie te maken voor zijn programma. De Jong schreef vervolgens een vernietigende column over het optreden van Egbers in het programma. Zij schreef onder meer dat ‘mensen bij de Studio Sport-redactie geilneef Tom niet meer bij zich in de buurt willen hebben’.

Derksen heeft geen goed woord over voor de column van De Jong en pakt haar vrijdagavond in Vandaag Inside hard aan. “Angela is de zelfbenoemde, landelijke ethica geworden. Als iemand vreemdgaat of met stemverheffing spreekt, dan komt Angela om die persoon neer te sabelen. Zo zijn er al een hoop slachtoffers gevallen. Het is burgerlijkheid troef wat zij doet.”

“Tom Egbers was voor het eerst weer op de televisie. Die jongen zag eruit als een vaatdoek, want die affaire heeft hem echt aangegrepen”, vervolgt Derksen. “Tom heeft een buitenechtelijke verhouding gehad bij de NOS. Dat moet hij uitleggen aan zijn vrouw, maar niet aan Angela of iemand anders. Voor de rest heeft die jongens niets misdaan.”

“Die Angela is een hele enge, nare ethica geworden”, gaat Derksen vernietigend verder. “Wat zij doet is iemand die al op de grond ligt een schop voor zijn flikker geven. Ik vind het echt schandalig. Die schop vond ik heel erg verderfelijk. Dan ben je vals”, besluit de oud-voetballer.

