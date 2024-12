Jordan Pickford intimideert Erling Haaland en laat Manchester City wéér falen

Manchester City heeft op eigen veld niet weten te winnen van Everton. De mannen van Pep Guardiola zaten al in een vormcrisis, en uit dit dipje hebben ze niet weten te ontsnappen op Boxing Day. Erling Haaland miste een penalty, waardoor puntenverlies een feit was. Degradatiekandidaat Everton kan een puntje bijschrijven: 1-1.

Boxing Day in Engeland, misschien wel een van de mooiste dagen van het jaar voor de liefhebber van Engels voetbal. Veel wedstrijden op topniveau, maar ook krakers in de Championship, League One en League Two mogen uiteraard niet ontbreken. De eerste wedstrijd op Tweede Kerstdag was Manchester City – Everton, een duel tussen twee teams in een vormcrisis. In het eigen Etihad Stadium kreeg Man City de uitgelezen kans om uit deze crisis te ontsnappen.

Het was een mistige aangelegenheid in Engeland, waar de supporters ondanks familieverplichtingen toch massaal naar het stadion kwamen. De eerste kans van de wedstrijd was voor centrale verdediger Joško Gvardiol van Manchester City. De Kroaat kwam vrij voor de goal, maar kopte de bal op de paal, vlak voor de ogen van ‘England’s number one’ Jordan Pickford. Na een minuut of vijftien was het raak voor de thuisploeg uit Manchester.

Bernardo Silva kreeg de bal in het zestienmetergebied. De Portugees besloot op goal te schieten en met een beetje hulp van oud-PSV’er Jarrad Branthwaite viel de bal achter Pickford. Tien minuten voor rust deed Everton iets terug. De bal kwam bij nummer tien Iliman Ndiaye, die vogelvrij stond in de zestien van Manchester City. De aanvaller krulde met de buitenkant van de voet de bal prachtig in de kruising. Zo stond het alweer 1-1. Dit was tevens de ruststand.

Na de rust schoot Manchester City uit de startblokken. Savinho versierde een penalty en Erling Haaland ging achter de bal staan. Hij schoot de bal keihard op Pickford, die voor het nemen van Haaland nog intimiderende blikken zat te maken. Uit de rebound scoorde hij wel, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel, want een andere speler van City gaf de bal voor. Zo werd het geen 2-1 voor Manchester City vlak na rust. In het restant van de tweede helft probeerde City het nog wel, maar tot grote concrete kansen kwam de ploeg niet.

In het restant van de dag zijn er overigens nog steeds mooie wedstrijden op het programma te vinden. Om 16.00 uur staan wedstrijden als Chelsea – Fulham en Nottingham Forest – Tottenham Hotspur op het programma. Om 18.30 uur begint de wedstrijd tussen Wolverhampton Wanderers en Manchester United in het Molineux Stadion, en als toetje is er Liverpool – Leicester City. De wedstrijd tussen Arne Slot en Ruud van Nistelrooij begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

