Jurriën Timber draagt met doelpunt bij aan overwinning op Manchester United

Arsenal heeft woensdagavond gewonnen van Manchester United. In een wedstrijd die pas na rust op gang kwam wist Arsenal vooral door gevaarlijke hoekschoppen te winnen: 2-0. maakte de openingstreffer voor the Gunners, William Saliba maakte zonder het te weten de tweede. Tyrell Malacia maakte na 556 dagen zijn rentree in de basis in de Premier League.

Bij Manchester United, dat sinds het vertrek van Erik Ten Hag vijf keer won, twee keer gelijk speelde en niet verloor, stond naast Malacia ook Matthijs de Ligt in de basis. Joshua Zirkzee moest ondanks zijn twee doelpunten tegen Everton afgelopen zondag vanaf de bank beginnen, Rasmus Højlund stond in de spits geposteerd. Bij Arsenal speelde Jurriën Timber rechts in de verdediging.

Beide teams maakten er in de eerste helft bepaald geen spektakelstuk van. Arsenal kreeg via Thomas Partey en Gabriel Martinelli twee mogelijkheden, maar scoorde niet. United kwam niet verder dan een schot van Diogo Dalot vlak voor rust dat voorlangs ging.

Na de rust, waarin Malacia vervangen werd door Amad Diallo, bouwde Arsenal de druk langzaam op. Dat resulteerde in de 54e minuut tot de openingstreffer. Declan Rice draaide een corner richting de eerste paal, waar Timber klaar stond om de bal binnen te koppen: 1-0. Vlak daarna besliste de ingevallen Zirkzee bijna vroegtijdig de wedstrijd, maar Manuel Ugarte haalde de onbedoelde kopbal richting eigen doel net voor de lijn weg. In de 66e minuut leek United via De Ligt op gelijke hoogte te komen, maar doelman David Raya tikte de bal met een prachtige reflex uit de bovenhoek.

In de 73e minuut leek de wedstrijd beslist na weer een corner. Bukayo Saka legde de bal bij de tweede paal waar Party de bal in de doelmond kopte. Daar kwam de bal tegen de rug van Saliba, die zo onbedoeld zijn eerste doelpunt sinds februari maakte: 2-0. Daarna kwam United nog een paar keer goed weg bij een aantal corners, maar wist Arsenal niet meer te scoren. Omdat United aanvallend onmachtig was bleef het bij 2-0.

Door de overwinning van Arsenal en de nederlaag eerder op de avond van Liverpool verkleint Arsenal de achterstand op de koploper tot zeven punten. Komende zaterdag staat voor de ploeg van Mikel Arteta de stadsderby tegen Fulham op het programma. Manchester United blijft na de eerste nederlaag sinds het ontslag van Ten Hag steken in de grauwe middenmoot. Komende zaterdag krijgt het bezoek van het tot nu toe verrassende Nottingham Forest, dat op de zesde plaats staat.

