Jurriën Timber dreigt zware concurrentie te krijgen voor linksbackpositie Arsenal

dreigt er een flinke concurrent bij te gaan krijgen voor de linksbackpositie van Arsenal. The Gunners zijn volgens het doorgaans zeer betrouwbare The Athletic één van de vele Europese topclubs die de situatie van bij Bayern München nauwlettend in de gaten houden.

De Canadees Davies (24) staat al sinds 2019 onder contract bij Bayern en beschikt over een contract dat komende zomer afloopt. De linksback mag daarom vanaf 1 januari met andere clubs praten over een toekomstig dienstverband. De Duitse Rekordmeister stelde in de tweede helft van het voorbije seizoen van alles in het werk om Davies te laten bijtekenen, maar staakte die pogingen ook weer.

Davies werd lange tijd in verband gebracht met Real Madrid. Die club zou in februari van dit jaar al een principeakkoord met de speler hebben bereikt, maar toch zijn er daarna twijfels bij het kamp-Davies ontstaan. Zo deed De Koninklijke afgelopen zomer geen poging om de Canadees een jaar voor het verlopen van zijn Bayern-contract al naar Madrid te halen en bleef het tussen het bereiken van bovengenoemd akkoord en de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund, begin juni, zelfs helemaal stil. "Davies betwijfelt daardoor of de Spaanse club hem wel echt wil hebben", schrijft The Athletic dan ook.

Daarom zouden ook andere clubs kansrijk kunnen zijn om Davies komende zomer transfervrij binnen te hengelen. In Spanje is ook Reals aartsrivaal FC Barcelona geïnteresseerd, maar vanwege de aanhoudende financiële problemen is het hoogst onzeker dat de Catalanen de Canadees financieel kunnen bieden wat clubs in de Premier League wél kunnen. In de kapitaalkrachtige Engelse competitie staat Davies er eveneens goed op. Manchester United werd al meermaals genoemd, maar zou voor Davies minder interessant zijn omdat die club dit seizoen geen Champions League-voetbal speelt en de kans nog altijd groot is dat dat ook volgend seizoen niet gaat gebeuren. Verschillende bronnen in de voetbalwereld vertellen dat een overstap naar Liverpool daardoor 'het meest plausibel' zou zijn voor Davies, maar het medium noemt dat 'onwaarschijnlijk' omdat hooggeplaatste bronnen binnen de club van Arne Slot volhouden dat er vanuit The Reds geen interesse bestaat. Blijven over Arsenal én Chelsea, die de situatie van Davies in München eveneens scherp in de gaten zouden houden.

Mocht Arsenal doorpakken, dan krijgt Timber er een flinke concurrent bij. De 23-jarige Nederlander kwam in de zomer van 2023 als centrale verdediger over van Ajax, maar zag zijn debuutseizoen volledig in het water vallen door een zware blessure die hij op de eerste speeldag van de Premier League opliep. Inmiddels is Timber daarvan volledig hersteld en heeft hij alsnog een basisplaats veroverd in Noord-Londen. De Oranje-international wordt door trainer Mikel Arteta echter niet centraal in de defensie geposteerd, maar start doorgaans als links-, maar ook weleens als rechtsback.

