Juventus ontsnapt aan eerste nederlaag ondanks knappe goal oud-Go Ahead-speler

Juventus is zaterdagavond zaterdagavond ontsnapt aan de eerste Serie A-nederlaag van het seizoen. De Oude Dame stond in blessuretijd nog met 1-2 achter tegen hekkensluiter Venezia - waar (ex-Go Ahead Eagles en -FC Eindhoven) trefzeker was - maar redde in blessuretijd door een benutte strafschop van Dusan Vlahovic tóch een punt.

In de Serie A had Venezia tot zaterdagavond nog maar twee van de vijftien wedstrijden winnend afgesloten, maar tegen Juventus kwam daar dus bijna een derde overwinning bij. En dat terwijl Juve in eigen huis speelde en midweeks in de Champions League nog met 2-0 te sterk was voor Manchester City - dat, toegegeven, niet bepaald in grootse vorm verkeert.

Federico Gatti zette Juventus - met Teun Koopmeiners in de basis - na een kleine twintig minuten spelen op voorspong. Nadat de VAR de 2-0, vlak na rust, had afgekeurd, kopte Mikael Egill Ellertsson Venezia na een uur spelen knap op gelijke hoogte. Daar bleef het echter niet bij: uit een indraaiende vrije trap was Idzes met het hoofd eveneens trefzeker, waardoor Venezia een sensationele voorsprong pakte in Turijn.

Lange tijd leek dat ook de eindstand te gaan worden, ware het niet dat na een schot van Francisco Conceição in de derde minuut van de blessuretijd hands werd geconstateerd: penalty Juventus. Dusan Vlahovic zette zich achter de bal en faalde niet: 2-2. Door het gelijkspel blijft Juventus ongeslagen in de competitie, al speelde de ploeg van trainer Thiago Motta al tien keer (!) gelijk. De club uit Turijn vindt zichzelf dan ook terug op de zesde plaats, met negen punten achterstand op koploper Napoli. Venezia blijft door de late gelijkmaker twintigste en laatste, maar komt in punten wel gelijk met de nummer 19, AC Monza.

