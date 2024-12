Bod van anderhalve ton en speler kan 12.000 euro verdienen, maar 'droomtransfer' bij Katwijk gaat niet door

Sietse Brandsma kwam afgelopen woensdag ‘gewoon’ negentig minuten in actie tegen FC Twente, maar het had weinig gescheeld of hij was tijdens het bekerduel van Katwijk helemaal niet meer van de partij geweest. Brandsma dacht een transfer naar de Duitse club Eintracht Braunschweig te kunnen gaan maken, ware het niet dat het om een geval van oplichting ging.

Brandsma maakte in de zomer van 2023 de overstap van Koninklijke HFC naar Katwijk en is dit seizoen een van de smaakmakers in de tweede divisie. Hij was in zeventien competitiewedstrijden negen keer trefzeker en fungeerde ook nog eens tweemaal als aangever. Ook in de KNVB-beker liet hij zich van zijn beste kant zien, met twee doelpunten in de uitwedstrijd tegen Spakenburg in de eerste ronde van het bekertoernooi. Katwijk werd tijdens de loting voor de tweede ronde gekoppeld aan FC Twente. Een geweldig affiche voor de tweede divisionist, die het heel even zonder Brandsma leek te moeten doen.

“Ik zei woensdag tegen onze trainer, Jasper Ketting, dat hij er rekening mee moest houden dat hij Sietse niet kon opstellen”, zo vertelt technisch directeur Cees Bruinink van Katwijk in gesprek met De Telegraaf. “We stonden op het punt om hem voor anderhalve ton te verkopen, dan ga je niet het risico nemen dat hij in zijn laatste wedstrijd voor ons geblesseerd raakt.” Bruinink werd dinsdagavond gebeld door een 0049-nummer, de landcode van Duitsland. Hij besloot niet op te nemen, omdat hij dacht dat het een phishing-nummer was. “Maar vlak daarna kreeg ik van hetzelfde nummer een appje. Het was ene Benjamin Kessel, sportief directeur van Eintracht Braunschweig, een club uit de 2. Bundesliga”, het tweede Duitse niveau dus.

Bruinink kreeg te horen dat de Duitsers interesse hadden in Brandsma. De speler van Katwijk was al diverse keren bekeken en moest per direct de overstap maken. “Ik heb die kerel vervolgens opgezocht via Google en het was inderdaad de man van de WhatsApp-profielfoto.” Er gingen in eerste instantie geen alarmbellen af bij Bruinink, omdat volgens hem de tijden ‘zijn veranderd’. “Alle grote clubs werken tegenwoordig met Wyscout, een internationale database die beelden van wedstrijden uit competities over de hele wereld verzamelt en omzet naar statistieken. Ook over onze spelers kun je daar alles vinden”, zo leest het. Bruinink vertelt dat Katwijk mede daardoor in de zomer van 2023 al twee spelers is kwijtgeraakt.

Flinke transfersom

De interesse voor Brandsma werd op de dag van Katwijk - FC Twente ‘steeds concreter’. Bruinink ontvangt een officieel bod van Kessel namens de Duitse club. “We zouden anderhalve ton voor hem vangen, plus nog tien procent van de transfersom bij een eventuele doorverkoop. En Sietse zou twaalfduizend euro netto per maand gaan verdienen, exclusief bonussen, een auto en appartement van de club krijgen, vliegtickets voor zijn familie, noem maar op.” Oftewel, volgens Bruinink zag het er allemaal ‘top’ uit. De technisch directeur krijgt via de app de voorwaarden voor de transfer in een PDF. “Op officieel briefpapier van de club, met logo en alles, en al ondertekend door Kessel. Heel professioneel.”

Maar toen vielen Bruinink zijn ogen op punt 4 in het contract: de medische keuring. “De kosten daarvoor bedroegen 8.500 euro en dienden in eerste instantie opgehoest te worden door de verkopende partij. Wij dus. Als hij door de keuring kwam en de deal rond was, zouden we dat geld terugkrijgen. Toen gingen hier wel de alarmbellen af. Ik vond het raar. Ik loop al even mee in het wereldje en van zo’n constructie had ik nog nooit gehoord.” De argwaan van Bruinink werd versterkt door een zaakwaarnemer die Brandsma in de hand had genomen. “Die had een Duitse collega met Kessel laten bellen, maar gek genoeg praatte die terug in het Engels. Raar natuurlijk voor een Duitser.”

De échte Kessel neemt contact op

Katwijk besloot om Brandsma ‘gewoon’ te laten spelen tegen FC Twente. Tijdens de eerste helft kreeg Bruinink een appje dat er signalen waren dat Kessel een ander nummer heeft dan hij van hem had en dat het dus waarschijnlijk om een oplichter ging. Bruinink werd er nadrukkelijk op gewezen om niets te tekenen en niets te betalen. Donderdagochtend kreeg de technisch directeur de échte Benjamin Kessel aan de lijn. “Hij maakte zijn excuses en vertelde dat hij het slachtoffer was van identiteitsfraude. Er waren bij hem met ons erbij al vier gevallen bekend, de andere drie in Scandinavië. Hij vroeg me om hem de ontvangen documenten en screenshots van de gesprekken toe te sturen. De zaak ligt namelijk bij de Duitse justitie. Van de ‘faker’ heb ik trouwens niks meer gehoord. Die weet inmiddels ook wel dat we hem doorhebben.”

