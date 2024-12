Katwijk verliest, maar laat FC Twente zweten in spannende bekerclash

FC Twente heeft zich ternauwernood geplaatst voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. De Tukkers wonnen met ‘slechts’ 2-3 van Katwijk, dat vooral in de eerste helft weinig onder deed voor de nummer vijf van de Eredivisie.

Na een prachtige vuurwerkshow voorafgaand aan de bekerwedstrijd opende Twente de wedstrijd sterk. Alec van Hoorenbeeck bracht de stand op 0-1, nadat Daan Rots kort daarvoor al de lat raakte. De nummer vier van de Tweede Divisie rechtte de rug en kwam in minuut zeventien brutaal op gelijke hoogte: Robin Schulte werkte een afgeslagen corner achter Lars Unnerstall, die de bal niet ver genoeg kon wegstompen.

Katwijk ging op jacht naar meer en kreeg een aantal kansen, zo raakte Dalian Maatsen de lat. Net als in de eerste helft, startte Twente de tweede helft uitstekend. Invaller Ricky van Wolfswinkel tikte een voorzet binnen en niet veel later maakte Bas Kuipers er 1-3 van. De wedstrijd leek gespeeld, totdat Mohammed Tahiri er zes minuten voor tijd 2-3 van maakte. Het slotoffensief van Katwijk haalde echter niets uit, waardoor Twente met benauwde cijfers de overwinning over de streep trok.

