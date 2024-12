Meteen na 8-0 overwinning klinkt er kritiek op PSV

PSV won dinsdagavond in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker zeer ruim van tweededivisionist Koninklijke HFC (8-0). Toch klinkt er meteen na afloop ook kritiek op het elftal van trainer Peter Bosz.

Hoewel de uitslag afgetekend was, vindt Danny Koevermans dat PSV veel te veel kansen weggaf. Met name in de tweede helft maakten de Eindhovenaren een zwakke indruk volgens de oud-spits en analist. “Het balletje ging wel van voetje naar voetje, maar je had niet echt het idee dat PSV wilde scoren. Als je kritisch wil blijven: HFC heeft in de tweede helft wel heel veel kansen gehad om te scoren”, zegt Koevermans bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koninklijke HFC-supporters laten zich van slechtste kant zien met kwetsende spreekkoren

Cristian Willaert ‘heeft geturfd dat HFC in totaal acht kansen heeft gehad in de wedstrijd, waarvan vijf in de tweede helft’. “Laat PSV de teugels dan vieren? Je zou toch zeggen dat die invallers zich willen laten zien”, stelt de presentator. “

“8-0 staat: dat is een geweldige uitslag. Maar ik denk dat Bosz toch gaat benoemen dat er echt te veel kansen zijn weggegeven”, reageert Koevermans. “Credits naar HFC, hoor. Die hebben bij vlagen echt goed gespeeld en kwamen er goed doorheen”, aldus de oud-spits.