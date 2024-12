Van Nistelrooij maakt direct 'ruzie' bij Leicester: ‘We hebben hier een serieus probleem’

Ruud van Nistelrooij hield maandag zijn eerste persconferentie als trainer van Leicester City en werd direct geconfronteerd met een dolletje. , routinier van The Foxes, schoot zijn nieuwe oefenmeester negen jaar geleden uit de recordboeken door elf duels op rij te scoren in de Premier League. Van Nistelrooij gaat in op het ‘serieuze probleem’.

Vardy brak op 28 november 2015, uitgerekend tegen Manchester United, het record door elf wedstrijden op rij te scoren in de Premier League. De Engelse spits schoot Van Nistelrooij daarmee uit de recordboeken. Exact negen jaar later, op 28 november 2024, is Van Nistelrooij aangesteld als nieuwe trainer van Leicester, waar Vardy nog altijd actief is.

Van Nistelrooij maakt 'ruzie' met Vardy

De Nederlander wordt hiermee geconfronteerd op zijn eerste persconferentie en liet zich direct van zijn beste kant zien. "Het is natuurlijk een beetje een probleem dat hij mijn record heeft verbroken," begint Van the Man lachend. "Ik zei meteen tegen hem: 'Luister, we hebben hier een serieus probleem dat we moeten oplossen voordat we echt samen aan de slag kunnen'”, gaat hij verder.

"Dat was letterlijk het eerste wat ik tegen hem zei. Ik denk dat ik hem zondag net voor was door over het verbreken van mijn record te beginnen. Anders had hij het gezegd”, vervolgt Van Nistelrooij, die Vardy destijds feliciteerde met zijn record. “Nu negen jaar later werken we samen, mooi hoe dingen soms uitpakken”, sluit hij af.

"It's a problem breaking my record, that's the first thing I said to him" 😆



Ruud van Nistelrooy says he mentioned Jamie Vardy breaking his goal record when he met him for the first time ⚽ pic.twitter.com/2Hux8NVbQf — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 2, 2024 📅 November 2015: Jamie Vardy breaks Ruud van Nistelrooy's consecutive Premier League goals record ✅



📅 November 2024: Van Nistelrooy will manage Jamie Vardy after becoming Leicester City's new manager 🤝



A lot can happen in nine years! 😅#BBCFootball #LCFC pic.twitter.com/C5AQoq6fuN — Match of the Day (@BBCMOTD) November 29, 2024

