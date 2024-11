Ruud van Nistelrooij heeft nieuwe werkgever en blijft actief in de Premier League

Ruud van Nistelrooij vertrok twee weken geleden bij Manchester United, maar heeft niet heel lang moeten wachten op een nieuwe werkgever. De voormalig voetballer van onder meer PSV en Real Madrid gaat aan de slag als hoofdtrainer van Leicester City. Dat meldt Marcel van der Kraan van De Telegraaf althans. Van Nistelrooij wordt bij de club uit de Premier League de opvolger van de recent ontslagen Steve Cooper.

Van Nistelrooij was in het seizoen 2022/23 actief als hoofdtrainer van PSV. De voormalig international van het Nederlands elftal loodste de Eindhovenaren weliswaar naar de eindzege van de Johan Cruijff Schaal én de KNVB-beker, maar besloot desondanks vlak voor het einde van het seizoen de deur van het Philips Stadion achter zich dicht te trekken. Van Nistelrooij zat vervolgens een tijdje zonder club. Hij werd in de wangelgangen in verband gebracht met de nodige clubs, maar koos afgelopen zomer uiteindelijk voor een klus als assistent van Erik ten Hag bij Manchester United.

Manchester United beleefde echter een erg teleurstellende start van het seizoen. De clubleiding sprak afgelopen zomer nog het volste vertrouwen uit in Ten Hag, maar de voormalig coach van onder meer FC Utrecht en Ajax werd onlangs alsnog op straat gezet vanwege de teleurstellende resultaten. Van Nistelrooij mocht blijven en stond in een aantal wedstrijden als interim-hoofdtrainer langs de kant. Manchester United presteerde prima onder de oud-topschutter op Old Trafford, maar de club strikte in de persoon van Ruben Amorim al snel een opvolger van Ten Hag. De succestrainer van Sporting Portugal nam zijn eigen assistenten mee en had in zijn staf geen plek voor Van Nistelrooij.

Van Nistelrooij vertrok na een paar maanden alweer bij Manchester United, maar heeft nu dus alweer een nieuwe klus te pakken. De Telegraaf en andere media melden woensdagavond dat hij de nieuwe hoofdtrainer wordt van Leicester City. Die club promoveerde eerder dit jaar naar de Premier League, maar haalde slechts tien punten uit de eerste twaalf duels en staat daarmee op de zestiende plaats. Leicester City besloot de samenwerking met Cooper te beëindigen. Van Nistelrooij krijgt nu dus de touwtjes in handen. “De selectie heeft behoefte aan een trainer die dichter bij de groep staat en een andere, modernere visie heeft. Daarbij past Van Nistelrooij ondanks een geringe ervaring als coach in de Premier League veel meer in het plaatje”, zo schrijft De Telegraaf. De krant weet bovendien te melden dat de leiding van Leicester City zeer te spreken was over het werk van Van Nistelrooij bij Manchester United.

