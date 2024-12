Leonne Stentler keert terug op tv en heeft pijnlijke boodschap

Leonne Stentler vindt dat de nederlaag van PSV op bezoek bij SC Heerenveen niet met toeval te maken heeft, zo is de pijnlijke conclusie van de analyticus van de NOS zondagavond aan in het programma Studio Sport Eredivisie. Stentler, die op televisie terugkeerde van ziekte, ziet een patroon.

Presentator Gert van 't Hof vraagt Stentler in het wekelijkse programma van de NOS of de pijnlijke nederlaag van de tweede nederlaag op rij van PSV iets te maken heeft met toeval. Stentler vindt van niet: "Nee, toeval vind ik het niet. Ik hoor Peter Bosz dit seizoen al iets te vaak over intensiteit en scherpte", merkt Stentler op op basis van de eerste vijftien wedstrijden van het seizoen.

"PSV ging zaterdagavond wel écht door de ondergrens", vervolgt de analist. Volgende week komt Feyenoord op bezoek. Ik wil alleen maar zeggen: bij de derde keer is het geen toeval meer maar een patroon, toch?", vraagt Stentler zich hardop af.

De analyticus van de NOS keerde zondag na ziekte terug op televisie. Vorige week ontbrak de voormalig voetbalster bij het programma Studio Sport, aangezien ze ziek was. Sinds dit voetbalseizoen vormt Stentler samen met Van ’t Hof de vaste tandem op NPO 1.

