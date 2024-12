Manchester United-ster deelt vileine sneer uit: 'The Oscar goes to...'

Manchester United-aanvaller Rasmus Højlund heeft na afloop van de Manchester Derby een sneer uitgedeeld aan Kyle Walker. De spits van The Red Devils kreeg het tijdens het duel aan de stok met Kyle Walker en kon het niet laten om na afloop nog even zijn gram te halen op Instagram.

Twee late goals zorgden ervoor dat Manchester United na een spectaculaire slotfase de derby naar de hand wist te zetten. Grote man was Amad Diallo, die een strafschop meekreeg waaruit de 1-1 werd gescoord door Brunoa Fernandes en zelf aantekende voor de 1-2 in blessuretijd. Tijdens de wedstrijd was er ook nog een opstootje waarbij Højlund en Walker betrokken waren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Rúben Amorim richt zich na zege op Manchester City plotseling tot Erik ten Hag

Na de openingstreffer van Manchester City sloeg de vlam in de pan, waarna een opstootje volgde tussen de beide kemphanen. Het tweetal stond met de hoofden tegen elkaar, waarna Walker snel naar de grond ging nadat hij het hoofd van de tegenstanders tegen zich aan kreeg. Scheidsrechter Anthony Taylor doorzag het toneelspel van Walker, maar bestrafte beide spelers met een gele kaart.

Højlund sneert naar Walker

Højlund was na afloop van de wedstrijd het incident met Walker nog niet vergeten en deelde via Instagram een sneer uit naar de verdediger van de rivaal. "Manchester is red, violets are blue. What a brilliant performance, but the Oscar goes to…", plaatste hij op het sociale medium. Vrij vertaald betekent dit: Manchester is rood, viooltjes zijn blauw. Wat een geweldige prestatie, maar de Oscar gaat naar jou. De post werd begeleid met een foto waarbij Højlund en Walker met de hoofden tegen elkaar staan.

LEES OOK: Frank de Boer ontploft bij Viaplay: ‘Ik kan hier kwaad om worden. Ongekend, belachelijk!’

Keane en Neville ook niet te spreken over Walker

Voormalig Manchester United-aanvoerder Roy Keane en oud-ploeggenoot Gary Neville hekelden het gedrag van Walker ook. "Walker zou zich moeten schamen om zo naar de grond te gaan. Een ervaren speler, dit kan toch niet? Ik ken hem niet en ik schaam me voor hem", aldus Keane, die bijval krijgt van Neville, bij Sky Sports. "Dit is heel erg laag van Kyle Walker. Hij gaat neer als hij zich realiseert dat er mogelijk een klein beetje contact is geweest. Ik denk dat hij zich zal schamen als hij dit fragment terugziet.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Manchester United wil Feyenoord-revelatie komende zomer oppikken'

Manchester United is zeer geïnteresseerd in de diensten van een Feyenoord-talent.