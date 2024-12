Manchester United verliest thuis door goals Nederlanders, Van Nistelrooij krijgt pijnlijke klap te verwerken

Manchester United heeft zondag matige zaken gedaan in de Premier League. Een van de verrassingen van dit seizoen, Bournemouth, was op Old Trafford te sterk met 0-3. Elders verloor het Leicester City van Ruud van Nistelrooij met dezelfde uitslag in eigen huis van Wolverhampton Wanderers.

In de basisopstelling van United, waar Ruben Amorim recent de verantwoordelijkheden overnam, waren meerdere bekende namen terug te vinden. André Onana, Noussair Mazraoui, Lisandro Martinez en Joshua Zirkzee starten vanaf het begin, waarbij Matthijs de Ligt ziek moest afhaken. Christian Eriksen en Antony begonnen vanaf de bank. Bij tegenstander Bournemouth mochten Dean Huijsen en Justin Kluivert vanaf de eerste minuut hun kunsten laten zien.

Na een halfuur mocht Huijsen een vrije trap zomaar binnen knikken. Zirkzee liet zijn directe tegenstander zomaar koppen. Verder ging het spelbeeld in de eerste helft op en neer. Waar mogelijk een reactie werd verwacht bij United na rust, breidde Bournemouth zelfs de score uit. Kluivert mocht een penalty achter Onana schieten, nadat de aanvaller door Mazraoui onderuit werd gehaald. Twee minuten later, in minuut 63, kreeg Antoine Semenyo een niet te missen kans voorgeschoteld. De Ghanees liet het buitenkansje niet liggen: 0-3. Hoewel United nog wat kansjes bij elkaar speelde, bleef de stand hetzelfde. Een wat geflatteerde uitslag, maar het levert Bournemouth wel drie punten op. United staat voorlopig dertiende, Bournemouth vijfde.

Van Nistelrooij pijnlijk onderuit

In de hoop om de degradatiezorgen minder groot te maken, had het Leicester City van Ruud van Nistelrooij zondag goede zaken kunnen doen. De nummer negentien van de competitie voor die dag, Wolves, kwam namelijk op bezoek. In een duel met weinig kansen was de uitploeg uiterst effectief en werd Van Nistelrooij in rouw gedompeld. Uit een moeilijke hoek schoot Gonçalo Guedes al na achttien minuten de 0-1 binnen, waarna de score nog voor rust werd uitgebreid. Rodrigo Gomes werkte een lange diepe bal van achteruit fraai af, waarna Matheus Cunha er 0-3 voor maakte, vlak voor rust. In de tweede helft zou er niet veel meer gebeuren, waardoor Van Nistelrooij een concurrent met rasse schreden ziet naderen. Het verschil tussen beide ploegen is nu twee punten.

