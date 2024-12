is zondagavond op de laatste speeldag van de Braziliaanse competitie betrokken geraakt bij een ernstig opstootje én maakte een prachtig doelpunt met een omhaal. Corinthians won met 0-3 bij Grêmio en eindigt het seizoen zo knap als zevende.

In de slotfase van uitduel van Corinthians bij Grêmio sloeg de vlam in de pan. Aanleiding was een incident in de 73ste minuut van de wedstrijd, waarbij Corinthians-middenvelder Rodrigo Garro al liggend in het geslachtsdeel werd geraakt door tegenstander Dodi. Vervolgens ontstond er een opstootje, waarbij Depay prominent betrokken was.

Depay leek aanvankelijk een opstootje tussen teamgenoot José Andrés Martínez en twee tegenstanders te willen sussen. De Oranje-internatonal trok Grêmio-middenvelder Mathías Villasanti weg, maar die was daar absoluut niet van gediend. Vervolgens sloeg Grêmio-doelman Caique intimiderend zijn rechterarm om de nek van Depay heen. Dat was voor Depay het moment om zijn haarband af te doen.

Depay liep uiteindelijk weg van de situatie, waarna scheidsrechter Paulo Cesar Zanovelli naar het videoscherm liep om de situatie nogmaals te bekijken. Zanovelli stuurde Martínez en Dodi uiteindelijk van het veld, waardoor beide teams met tien man kwamen te staan. Corinthians leidde op dat moment met 0-1 door een benutte strafschop in de eerste helft van Yuri Alberto. Charles tekende in minuut 88 voor 0-2 en Depay in blessuretijd, inmiddels weer mét haarband, voor de 0-3.