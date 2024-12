Nick Olij wijst grote ster van Oranje aan: 'Ik moet nu oppassen wat ik zeg, maar...'

Sparta Rotterdam-keeper is in de voorbije interlandperiode onder de indruk geraakt van . De doelman, die op de bank zat tegen Hongarije en Bosnië-Herzegovina, zag de middenvelder van Barcelona zijn rentree maken bij Oranje na een afwezigheid van veertien maanden. Bij Goedemorgen Eredivisie toont Olij zich in gesprek met Hans Kraay junior diep geïmponeerd.

Olij van Kraay junior de vraag van welke speler bij Oranje hij het meest onder de indruk was. “Nu moet ik oppassen wat ik zeg, maar ik heb Frenkie de vorige keer voor het eerst van dichtbij gezien. Ik hoef volgens mij niet te vertellen hoe goed hij is”, zegt Olij. Kraay junior wil desondanks details weten. “Het is een beetje lastig om te vertellen hoe dat gaat”, antwoordt Olij. “Het trainingsniveau is dusdanig hoog, de kwaliteit van de spelers ook. Maar om één speler te nemen: de manier waarop Frenkie een soort van galoppeert over het veld, het gevoel aan de bal, het is echt een genot voor het oog.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Spaanse media fileren De Jong: ‘Negatieve hoofdrol in lijn met vorige optredens’

“Ik had hem nog nooit van dichtbij gezien, maar heb hem nu van dichtbij meegemaakt. Het is bizar om te zien. Het kijkgedrag, hoe hij de ballen inspeelt, doorbeweegt… “, vervolgt Olij zijn lofzang. “Ik ben weliswaar een keeper, dus het is een beetje apart om naar een middenvelder te kijken, maar het is een genot om te zien.”

'Kijkgedrag van Frenkie de Jong'

Kraay vraagt wat De Jong bedoelt met de term ‘kijkgedrag’. “Die heb ik nog nooit gehoord.” De doelman legt uit: “Hij is alleen maar aan het scannen. Dat zal ongetwijfeld bij genoeg spelers van PSV gebeuren, maar bij mij viel het op. Maar goed, van de 25 spelers die er zijn kan ik er 24 opnoemen die echt geweldig zijn.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart onthult: ‘Hij had soms een kater op de training. Hij was gek’

Voormalig Oranje-international Rafael van der Vaart komt met een anekdote bij talkSPORT.