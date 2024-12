Brighton onderuit na ketser Verbruggen, Nederlandse matchwinner bij Bournemouth - Spurs

Brighton & Hove Albion heeft donderdagavond met 3-1 verloren bij Fulham. De nederlaag werd ingeleid door een grote fout van doelman , die tegenstander in staat stelde al heel vroeg de 1-0 te maken. Bournemouth deed later op de avond uitstekende zaken tegen Tottenham Hotspur, met een hoofdrol voor .

Brighton treedt op Craven Cottage aan met zowel Verbruggen als zijn Oranje-collega's Mats Wieffer en Jan-Paul van Hecke. Joël Veltman ontbreekt bij The Seagulls in de wedstrijdselectie, terwijl ex-Feyenoorder Yankuba Minteh op de reservebank plaatsneemt. Bij de thuisploeg zit Kenny Tete op zijn beurt op de bank, maar hebben oud-Ajacied Calvin Bassey en voormalig Feyenoorder Reiss Nelson wél een plek in de basis.

Verbruggen werd in de openingsfase onder druk gezet in eigen zestien en schoof de bal zó in de voeten van Iwobi. De oud-speler van Arsenal maakte optimaal gebruik van de foute pass van de Oranje-doelman, die ver uit positie was en niet op tijd terugkeerde op zijn lijn om de 1-0 na drie minuten spelen te kunnen voorkomen.

Tien minuten na rust maakte Brighton de vroege openingstreffer van Fulham ongedaan, toen Carlos Baleba raakschoot na een knappe assist van João Pedro. Genoeg voor een resultaat bleek het echter niet: een eigen doelpunt van Matt O'Riley en de tweede goal van de avond van Iwobi zorgden ervoor dat Fulham de wedstrijd met 3-1 zou winnen. Door het verlies laat Brighton na om weer in punten gelijk te komen met Manchester City. De ploeg blijft wel vijfde in de Premier League, maar ziet Fulham - net als Nottingham Forest en Aston Villa - tot op één enkel punt naderen.

Dean Huijsen matchwinner bij Bournemouth - Tottenham Hotspur



Bournemouth heeft later op de avond drie punten overgehouden aan het thuisduel met Tottenham Hotspur. Justin Kluivert startte opnieuw 'op tien' bij The Cherries, waar verdediger Dean Huijsen zijn derde basisplaats van het seizoen kreeg. De oud-speler van Juventus, die zijn (jeugd-)interlands voor Spanje speelt, bekroonde zijn uitverkiezing na een dik kwartier met zijn eerste doelpunt in Engelse dienst. Uit een hoekschop was Huijsen met het hoofd trefzeker bij de tweede paal. Het bleek uiteindelijk de enige treffer van de avond, waardoor Bournemouth over de Spurs heen klimt naar de negende plaats in de Premier League.

