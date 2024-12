Peter Bosz kreeg opvallend belletje van speler: 'Hij was van 2 naar 1,9 miljoen volgers gegaan'

Peter Bosz heeft een bijzondere anekdote verteld in het programma Eva. De coach van PSV werd in het verleden door een speler opgebeld en kreeg toen een zeer opvallend verzoek te horen.

De trainer vertelt over hoe het voetbal is veranderd sinds de tijd waarin Bosz zelf speler was. Daarin spelen telefoons een grote rol volgens hem. "Ik heb zelf totaal geen social media. Nooit gehad, doe ik bewust niet. Zoveel rotzooi daarop, daar wil ik niet eens naar kijken."

Vervolgens deelt de oefenmeester een zeer opvallende anekdote. "Ik word door een speler gebeld die tegen mij zegt: 'Trainer, ik wil het toch eventjes hebben over de marketing. Ik vind dat het belachelijk is dat ik niet mijn eigen fotograaf en cameraploeg bij de training mag hebben.'" Jinek zucht vervolgens opzichtig en barst in lachen uit. Het is onduidelijk wanneer dit is gebeurd en bij welke ploeg de speler speelde.

Bosz vervolgt: "Ik denk: waar gaat dit over? Ik denk: hij wil weten waarom hij niet speelt." De trainer gaf vervolgens richting de speler aan dat hij het begreep, maar de fotograaf en cameraploeg mochten uiteindelijk niet langs de lijn komen staan. "Ik snapte het, maar het antwoord was toch nee. Hij was van 2 miljoen volgers naar 1,9 gegaan. En in zijn ogen kwam dat omdat er geen cameraploeg bij mocht zijn."

