PSV - Koninklijke HFC op tv: hoe laat en waar is dit bekerduel te zien?

PSV neemt het dinsdagavond in de tweede ronde van de KNVB Beker op tegen Koninklijke HFC. De Eindhovenaren willen zich in het eigen Philips Stadion revancheren voor de twee pijnlijke nederlagen op rij tegen Stade Brest en SC Heerenveen. Hoe laat en op welke zender is deze wedstrijd te zien?

Hoe laat begint PSV - Koninklijke HFC?

Het duel tussen PSV en de nummer negen van de Tweede Divisie gaat dinsdagavond om 18.45 uur van start. Daarmee is PSV - Koninklijke HFC de eerste wedstrijd in deze midweekse bekerronde. Scheidsrechter Erwin Blank is door de KNVB aangesteld om deze wedstrijd in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt PSV - Koninklijke HFC uitgezonden?

De wedstrijd in Eindhoven wordt dinsdagavond uitgezonden op ESPN 2. De wedstrijd begint om 18.45 uur, maar de uitzending gaat al eerder van start. Om 18.15 uur gaat ESPN met analisten voorbeschouwen op het duel in het Philips Stadion.

Hoe gaat PSV spelen?

Bekend is dat Joël Drommel in ieder geval op doel zal staan bij PSV. De goalie is dit seizoen opnieuw de bekerdoelman van de Brabantse club. Verder is de coach van plan om niet al te veel jeugdspelers voor de leeuwen te gooien tegen Koninklijke HFC: "Dat zou ik pas onderschatting vinden”, zei trainer Peter Bosz maandag tegenover het Eindhovens Dagblad.

