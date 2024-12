Deze PSV-spelers moeten op hun tellen passen tegen Stade Brest

, en Maik Tillman moeten in de Champions League-wedstrijd tegen Stade Brest op hun tellen pakken. Deze drie PSV-spelers kunnen zich dinsdagavond geen gele kaart veroorloven omdat ze op scherp staan.

Zowel Dams, Mauro Júnior als Tillman ontvingen twee gele kaarten in hun voorgaande vijf Champions League-wedstrijden. In het geval van Dams en Mauro Júnior was het al zo dat ze op scherp stonden voor de thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk (3-2). Bij dat duel ontving Tillman zijn tweede gele kaart van het Champions League-seizoen.

LEES OOK: 'Newcastle United laat oog vallen op PSV-aanvaller'

Artikel gaat verder onder video

Mocht Dams, Mauro Júnior of Dams geel pakken in het Stade du Roudourou, dan zullen ze er niet bij zijn tijdens de uitwedstrijd van PSV in de Champions League tegen Rode Ster Belagrado. Die wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 21 januari.

LEES OOK: Twee wintertransfers lijken aanstaande bij PSV

Er zijn negen spelers van PSV die momenteel op één gele kaart in de Champions League staan. Dat zijn Isaac Babadi, Johan Bakayoko, Walter Benítez, Olivier Boscagli, Luuk de Jong, Rick Karsdorp, Noa Lang, Richard Ledezma en Ismael Saibari.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN-analist verketterd om bizarre uitspraak over Johan Bakayoko: ‘Schaam je kapot’

Danny Koevermans wekte veel onbegrip in de rust van PSV - FC Twente.