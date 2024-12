'Newcastle United laat oog vallen op PSV-aanvaller'

PSV lijkt te moeten vrezen voor een vertrek van . Volgens The Telegraph staat de Belgische vleugelaanvaller van de Eindhovenaren op het verlanglijstje van Newcastle United. Bakayoko wordt intern 'hoog gewaardeerd' door The Magpies. Toch lijkt een transfer voor de Engelse club niet heel eenvoudig.

The Telegraph schrijft dat Newcastle United Bakayoko in de gaten houdt voor januari. De Premier League-club heeft de intentie om in de winter één speler aan te trekken en daarvoor is de Belgische rechtsbuiten een van de kandidaten. Eddie Howe vindt dat zijn selectie dreigt te verouderen, waardoor Newcastle United moet gaan inzetten op de komst van jongere spelers.

LEES OOK: Twee wintertransfers lijken aanstaande bij PSV

Artikel gaat verder onder video

Newcastle United wil zich graag in de winterstop versterken met Bakayoko, maar dat gaat niet heel eenvoudig worden, stelt het Engelse medium. PSV is er niet happig op om de linkspoot in de winterse window te laten gaan, terwijl Newcastle United zelf gebonden is aan de regels van de Premier League. Zodoende is er niet veel geld beschikbaar om in de winter uit te geven.

De Engelse club zal eerst moeten verkopen, waardoor het waarschijnlijker is dat The Magpies in de zomer zullen aankloppen bij PSV. Miguel Almiron en Kieran Trippier zijn twee van de mogelijke kandidaten die kunnen vertrekken bij de club van Howe. Laatstgenoemde is een van de grootverdieners bij de huidige nummer elf van de Premier League. Zijn vertrek zou 'een aanzienlijk bedrag' vrijmaken om te spenderen aan een andere speler.

LEES OOK: René van der Gijp begint lofzang over PSV-speler: 'Die kan naar de Premier League'

Vraagprijs PSV onbekend

Het is niet bekend welk bedrag Newcastle United over heeft voor Bakayoko. Ook de vraagprijs van PSV is niet bekend. Wel maakte het Eindhovens Dagblad recentelijk duidelijk dat PSV in de winter alleen wil meewerken aan transfers als een bedrag op tafel gelegd wordt 'die fors boven de marktwaarde' van de spelers liggen. "Kapitaalkrachtige clubs die in januari willen doorpakken, zullen wel tot het gaatje moeten gaan om PSV overstag te laten gaan en tot een transfer te bewegen."

Bakayoko kon al eerder een transfer maken

Het is niet voor het eerst dat Bakayoko in verband wordt gebracht met een transfer naar het buitenland. Afgelopen zomer was er vanuit het Midden-Oosten serieuze belangstelling voor de behendige linkspoot. Zo kon PSV meer dan vijftig miljoen euro verdienen aan Bakayoko. Daarnaast werd de aanvaller gelinkt aan de Franse topclub Paris Saint-Germain en zou hij op de radar hebben gestaan van het Italiaanse Napoli.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hans Kraay confronteert Earnest Stewart: ‘Mag hij voor 40 miljoen euro naar Liverpool?’

Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van het spel dat Ismael Saibari momenteel vertoont bij PSV.