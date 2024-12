René van der Gijp begint lofzang over PSV-speler: 'Die kan naar de Premier League'

René van der Gijp denkt dat klaar is voor de Engelse Premier League. Vorig seizoen speelde hij goed in de minuten die hij bij PSV kreeg, maar dit seizoen breekt de Belgische Marokkaan echt door.

Tijdens Vandaag Inside wordt Van der Gijp opeens naar de middenvelder van PSV gevraagd, en of hij de stap naar de Premier League al aan kan. "Saibari heeft alles wel. Hij heeft drang. Hij heeft alles om een multifunctionele middenvelder te zijn."

De analist ziet ook een verandering ontstaan op het hedendaagse middenveld. "We hebben dadelijk geen verdedigende middenvelder meer. Vroeger zochten we naar een verdedigende, lopende en controlerende middenvelders. Maar hij kan gewoon alles."

"En nog jong hè?" sluit Van der Gijp zijn betoog af. Saibari is op dit moment 23 jaar. Vorig seizoen in de Eredivisie kwam hij tot vijf doelpunten en vier assists voor PSV in zo'n 1000 speelminuten. Dit jaar krikt Saibari zijn rendement flink omhoog: hij staat al op vijf doelpunten en zeven assists, na ongeveer 700 minuten in de Nederlandse competitie.

