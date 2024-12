‘Alle PSV’ers haten alle Ajacieden bij het Nederlands elftal’

Er ontstond een verhitte discussie in de uitzending van Rondo van maandagavond toen Wytse van der Goot beweerde dat PSV een ‘warme club is om als voetballer te spelen’. Voormalig Ajacieden Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder zijn het hier niet mee eens.

“Was het echt zo fijn daar, vooral als het lekker liep?”, vraagt Van der Goot aan oud-PSV-speler Marco van Ginkel. Sneijder haakt direct in: “Het is overal fijn waar het lekker loopt.” Van Ginkel reageert: “Dat is sowieso, maar ik vond PSV wel een warm nest. Ik kwam er graag en voelde me direct thuis”, zegt de clubloze middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Rondo opent met vervelend nieuws over Marco van Basten

“In het buitenland is het veel zakelijker, dan ben je meer met jezelf bezig”, vervolgt Van Ginkel, die reactie krijgt van Van der Vaart. “Dan heb ik liever een harde opleiding dan een warm nest. Als je naar Real Madrid gaat heb je geen warm nest. Ik heb daar altijd wel wat moeite mee… Met een warm nest. In het buitenland telt dat niet mee.” Sneijder is het eens. “Warm nest… Flikker op, je moet presteren!”

LEES OOK: Van der Vaart: 'Heel leuk dat Ajax hem heeft weggestuurd...'

“Vier jaar geleden ging het top bij Ajax, toen was het daar ook een warm nest. Nu is het daar niet meer zo warm, omdat er gewonnen moet worden. Het is een harde wereld”, zegt de recordinternational.

‘Alle PSV’ers die haten alle Ajacieden bij het Nederlands elftal’

Van der Vaart komt met een voorbeeld. “Owen Wijndal kwam bijvoorbeeld van AZ naar Ajax en die ging weg van een warm nest. Die kwam in de harde wereld en ineens was alles anders.” Sneijder krijgt zelfs ‘kriebels’ van het woord ‘warm nest’, zo geeft hij aan. “Alle PSV’ers die haten alle Ajacieden bij het Nederlands elftal”, sluit Van der Vaart het onderwerp af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Twee wintertransfers lijken aanstaande bij PSV

De supporters van PSV kunnen zich voorbereiden op in ieder geval twee transfers.