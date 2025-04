Waarom Liverpool het nieuws over Van Dijk niet op 15 april wilde melden

De contractverlenging van bij Liverpool zat al even in de pijplijn, maar werd donderdag pas officieel bekendgemaakt. De club tilde de aankondiging bewust over de jaarlijkse herdenking van de Hillsboroughramp heen.

Van Dijk stond dinsdag als aanvoerder van Liverpool bij het monument voor de slachtoffers, dat zich onder de hoofdtribune van Anfield bevindt. De ramp is inmiddels 36 jaar geleden. Door een stormloop rond de FA Cup-wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest kwamen 95 Liverpool-fans ter plekke om het leven en overleden 2 andere fans later.

“Sinds ik bij Liverpool speel, heb ik in de loop der jaren alsmaar meer gehoord en gelezen over Hillsborough”, vertelt Van Dijk in een interview met het Algemeen Dagblad. “Je hoort de verhalen van de families, van supporters. De impact van deze ramp is hier nog steeds gigantisch.”

Van Dijk laat ook op een andere manier blijken dat het aanvoerderschap meer is dan alleen een band om de arm. Hij heeft bijvoorbeeld regelmatig contact met Liverpool-supporter Sean Cox, die in 2018 vlakbij Anfield in coma werd geslagen door een AS Roma-hooligan en daar zwaar hersenletsel aan overhield.

“Sean is invalide geraakt bij een aanval rondom een wedstrijd tegen AS Roma, een aantal jaar terug", vertelt Van Dijk. "Sindsdien wordt hij vaak met zijn familie uitgenodigd door de club. Ik heb hem al vaak ontmoet, zijn familie ken ik inmiddels een beetje. Het zijn kleine dingen misschien, maar ook dat is typisch Liverpool. Deze club betekent zo ongelooflijk veel voor mensen."

