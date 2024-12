Rondo opent met vervelend nieuws over Marco van Basten

Marco van Basten schittert maandagavond door afwezigheid bij Rondo. De vaste analist van het programma is momenteel in Portugal om een knieblessure te laten onderzoeken, zo meldt Wytse van der Goot.

Van Basten is normaliter een vast gezicht aan de tafel van Rondo, het voetbalpraatprogramma van Ziggo Sport. De analist heeft een vaste stoel en wordt maandag (9 december 2024) vervangen door Wesley Sneijder.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ron Jans reageert bij ESPN op bizarre uitspraken van Marco van Basten

Van der Goot opent de uitzending met de afwezigheidsreden van Van Basten: “Wesley Sneijder is er, op de plek van Marco van Basten. Marco is in Portugal geweest om zijn knie te laten onderzoeken”, zegt de presentator.

LEES OOK: Marco van Basten ziet bij amateurclub betere spelers rondlopen dan bij Eredivisiesensatie

Van der Goot heeft vervolgens goed nieuws. “Morgen is hij er wel gewoon weer bij de Champions League-wedstrijden”, kondigt hij aan. Dinsdagavond neemt PSV het in het miljardenbal op tegen Stade Brest.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen hekelt Talpa-collega's: 'Ik heb me zó gestoord'

Johan Derksen deelt in Vandaag Inside zijn ergernis over zijn Talpa-collega's.