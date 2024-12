Marco van Basten ziet bij amateurclub betere spelers rondlopen dan bij Eredivisiesensatie

Marco van Basten heeft maandagavond de lachers op zijn hand gekregen na een uiterst opmerkelijke uitspraak over FC Utrecht. Volgens de voetballegende zit er weinig kwaliteit in de ploeg van Ron Jans.

De Domstedelingen zijn, ondanks het ruime verlies tegen PSV (2-5) de verrassing van de Eredivisie van dit jaar. Lang bezette de selectie van Jans de tweede plek, al paste dat niet helemaal bij het spel. Volgens onderliggende cijfers zou FC Utrecht eigenlijk een normale middenmoter moeten zijn. Van Basten ziet dat ook. "Utrecht heeft natuurlijk bovenmaats gepresteerd." Don Marco zet zijn twijfels bij het transferbeleid van de club. "Wat mij opvalt is dat er tien buitenlanders in het veld lopen. En dan denk je van: zijn dat nou van die goede spelers?"

De analist doet vervolgens een opvallende uitspraak over de bekersensatie van vorig seizoen. "Vorig jaar won Hercules van Ajax, dat is ook Utrecht. Ik denk als je daar vijf spelers van neemt, die kunnen bij wijze van spreken beter voetballen." Wanneer de rest van de tafel in lachen uitbarst, vraagt presentator Wytse van der Goot: "Denk je dat echt?"

Van Basten komt dan ietwat terug op zijn uitspraak. "Nou ja, qua techniek. Deze jongens die gaan ervoor, maar er zit weinig voetbal in. Niks anders dan complimenten, maar wat moet je met dat soort spelers in Nederland?"

