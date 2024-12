Ron Jans reageert bij ESPN op bizarre uitspraken van Marco van Basten

Ron Jans heeft woensdagavond gereageerd op de opvallende uitspraken van Marco van Basten bij Rondo. De analist beweerde dat vijf spelers van amateurclub Hercules mee zouden kunnen bij FC Utrecht.

Bij Rondo stelde Van Basten dat de Domstedelingen boven hun stand leven. "Utrecht heeft natuurlijk bovenmaats gepresteerd. Wat mij opvalt is dat er tien buitenlanders in het veld lopen. En dan denk je van: zijn dat nou van die goede spelers?", sprak de oud-voetballer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opstelling Ajax: Farioli kiest voor zes andere namen tegen FC Utrecht

"Vorig jaar won Hercules van Ajax, dat is ook Utrecht. Ik denk als je daar vijf spelers van neemt, die kunnen bij wijze van spreken beter voetballen", zei Van Basten, die zorgde voor verbaasde reacties. "Nou ja, qua techniek. Deze jongens die gaan ervoor, maar er zit weinig voetbal in. Niks anders dan complimenten, maar wat moet je met dat soort spelers in Nederland?", probeerde hij zichzelf enigszins te rectificeren.

© Imago

Ron Jans reageert op opmerkelijke uitspraken Van Basten

Ron Jans reageerde in de voorbeschouwing van de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht op de uitspraken van Van Basten. “Wij weten het hele seizoen héél goed wie wij zijn, maar andere mensen – jullie bijvoorbeeld en heel veel anderen – maken ons groter, en nu weer veel kleiner. Wij weten dondersgoed wie we zijn en als je kijkt naar deze stand wil je Europees voetbal halen”, begint Jans bij ESPN.

“Hoe bedoel je ‘groter maken’, waar zit dat hem in?”, vraagt Jan Joost van Gangelen zich vervolgens af. “Ik vind de pers gewoon leuk en dat hoort er allemaal bij. Maar er zijn heel veel verschillende soorten pers… als je nu ziet dat vijf spelers van Hercules in de basis zouden staan bij Utrecht, dat was Marco (Van Basten, red.)... En Valentijn Driessen die zegt dat we geen schijn van kans maken, dat mag hij ook gewoon zeggen. Intern zijn wij er niet zo mee bezig", sluit de trainer van Utrecht af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax krijgt onverwachte transfertip: ‘Hij deed in de verte denken aan Mazraoui’

Mocht Devyne Rensch zijn aflopende contract bij Ajax niet verlengen, dan zou Yukhym Konoplja een goede vervanger kunnen zijn.