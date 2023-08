PSV geeft duidelijk signaal af naar tweetal geïnteresseerde clubs: Johan Bakayoko mag onder één voorwaarde vertrekken

Het Eindhovens Dagblad is dinsdagmiddag met het nieuws gekomen dat Johan Bakayoko er uitstekend opstaat bij verschillende Europese grootmachten. De talentvolle Belgische vleugelaanvaller zou op de radar zijn verschenen van zowel Napoli als Paris Saint-Germain. PSV is niet van plan om de aanvaller te laten gaan, of de geïnteresseerden moeten voldoen aan een bepaalde voorwaarde.

De eerste club die genoemd wordt is Serie A-kampioen Napoli. De Italianen hebben een oogje op Bakayoko omdat oud-PSV’er Hirving Lozano mogelijk gaat vertrekken uit Napels. De club zou momenteel al vooruit denken en enkele miljoenen reserveren voor een deal met PSV. Daarnaast valt ook de naam PSG, waar Bakayoko al eerder aan werd gelinkt.

Artikel gaat verder onder video

Dat was namelijk in de wintertransferperiode van het afgelopen jaar. De Parijzenaren boden op dat moment zo’n vijftien miljoen euro op de twintigjarige Belg. Mede omdat PSV destijds al aanvallers Cody Gakpo en Noni Madueke zagen vertrekken naar Liverpool en Chelsea konden de Eindhovenaren een vertrek van Bakayoko niet gebruiken.

Omdat de linkspoot, zondagavond nog trefzeker in de oefenwedstrijd tegen Nottingham Forest, zich afgelopen tijd uitstekend heeft ontwikkeld bij zowel PSV als het nationale team van België houden clubs hem in de gaten. De Eindhovenaren zijn echter duidelijk en vertellen dat Bakayoko niet te koop is. Alleen bij een zeer spectaculair bod is PSV bereid om te onderhandelen.