Tweetal PSV gooit er met de pet naar: 'Denk dat ze beiden klaar zijn'

Tommie van der Leegte, teammanager bij FC Eindhoven, ziet dat twee spelers van PSV er met de pet naar gooien. (18) en (19) speelden een dramatische wedstrijd tegen FC Eindhoven en leken dit bijna expres te doen.

Van der Leegte was afgelopen vrijdag bij het duel van zijn eigen ploeg, dat het in de Keuken Kampioen Divisie thuis opnam tegen Jong PSV. FC Eindhoven won met 1-0. " Altijd leuk (zo'n wedstrijd, red.), maar zeker nu Babadi en mijn favoriet Tygo Land meededen. Normaal gesproken kijk je veel naar je eigen ploeg, maar nu ben ik toch op Tygo Land gaan letten", zo vertelt hij bij de Rood Wit Podcast.

Artikel gaat verder onder video

Van der Leegte zag de talenten van PSV een dramatische wedstrijd spelen. "Beiden vond ik echt heel slecht." De teammanager probeert daar redenen voor te bedenken. "Het was koud, het veld was glad, kunstgras, de ambiance bij ons is natuurlijk niet geweldig. Maar dan nog, het was echt zó slecht."

LEES OOK: PSV zet komst van verdediger die 'gigantische som geld kost' nog niet uit het hoofd

Van der Leegte komt woorden te kort om de matige prestaties van het tweetal te omschrijven. "Je kan slecht spelen, je kan onzichtbaar zijn, maar dit vond ik echt... Zonder bal, met bal, echt dramatisch. Ballen van de voeten af, over de zijlijn, verkeerde ballen door het midden. Normaal gesproken speel je een bal terug op de keeper met binnenkant voet. Gingen ze dat met de wreef doen, met een stuit. Ik denk: waar slaat dit op? Ik dacht echt dat ze dachten: bekijk het maar."

Land werd in de 63e minuut al gewisseld, iets wat vooraf eigenlijk niet de bedoeling was. "De trainer had genoeg gezien." Peter Bosz nam de talenten zondag niet mee naar FC Utrecht voor de Eredivisietopper van het weekend. "Dan krijgt Bosz gelijk. Als je dit laat zien, snap ik Bosz (daarin, red.) volkomen. Ik denk dat ze beiden klaar zijn, dat PSV wil dat ze verhuurd worden. Dit heeft geen zin." Land heeft momenteel zes duels voor de hoofdmacht achter zijn naam, terwijl Babadi al 28 keer voor PSV 1 uitkwam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Betrouwbare bronnen bij PSV onthullen: hier kampt Guus Til mee

Het Eindhovens Dagblad is wat meer te weten gekomen over de mentale problemen van PSV-speler Guus Til.