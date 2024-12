Opstelling PSV: Peter Bosz wisselt opnieuw van spits en heeft Jerdy Schouten terug

Ricardo Pepi staat vrijdagavond in de spits bij PSV tijdens het duel tegen FC Twente. De afgelopen twee wedstrijden mocht Luuk de Jong beginnen in de punt van de aanval, maar nu is het de beurt aan de Amerikaan. Bij FC Twente ontbreekt doelman Lars Unnerstall.

PSV kan net als vorige week zondag tegen FC Utrecht (2-5 winst) weer beschikken over Joey Veerman, die terug is van een blessure. Schouten was er tegen FC Utrecht nog niet bij, maar keert vrijdagavond ook weer terug in de wedstrijdselectie. Het tweetal neemt op de bank plaats naast De Jong, die na twee basisplaatsen op de bank moet beginnen.

Pepi krijgt opnieuw het vertrouwen van trainer Peter Bosz om zich in de basis te laten zien. De Amerikaan is uitstekend in vorm, maar heeft de pech dat hij met De Jong een gewaardeerde en goede concurrent heeft. In tegenstelling tot vorig seizoen kiest Bosz er steeds vaker, net zoals vrijdagavond, voor om wat vaker te rouleren met zijn spitsen.

Mauro Junior speelt tegen de Tukkers op het middenveld, terwijl Malik Tillman de aanvallende middenvelder is. Guus Til. afgelopen zondag tegen FC Utrecht nog bepalend, begint op de bank.

Unnerstall ontbreekt

FC Twente moet het in Eindhoven doen zonder doelman Lars Unnerstall. De Duitser kan niet in actie komen tegen zijn oude club vanwege knieklachten. Przemyslaw Tyton neemt de plaats van Unnerstall in onder de lat.

Opstelling PSV: Benitez, Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams, Mauro, Saibari, Tillman, Bakayoko, Pepi, Lang

Opstelling FC Twente: Tyton, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Sadílek, Regeer, Steijn, Van Bergen, Lammers, Vlap