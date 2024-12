PSV reist met 21 man af naar Frankrijk: Schouten stapt in vliegtuig

PSV reist met een 21-koppige selectie af naar Frankrijk voor het Champions League-treffen met Stade Brest. Peter Bosz kan in het miljardenbal beschikken over onder meer en . Ook , die tegen FC Twente in de rust werd vervangen vanwege fysieke klachten, maakt deel uit van de PSV-selectie.

Bosz kan in het Franse Brest niet beschikken over de geblesseerden Sergiño Dest, Adamo Nagalo en Couahib Driouech. Het drietal blijft achter in Eindhoven om verder te revalideren. Hun rentree op de velden wordt dan ook pas weer in 2025 verwacht.

Artikel gaat verder onder video

Wel kunnen Veerman en Schouten tegen Stade Brest weer meedoen. Veerman moest door een blessure verstek laten gaan bij de Champions League-wedstrijden tegen Sporting Portugal, Paris Saint-Germain, Girona en Shakthar Donetsk, terwijl Schouten bij de laatste drie ontmoetingen in het miljardenbal ontbrak. Hoewel Veerman inmiddels alweer zijn rentree heeft gemaakt voor PSV, daar zat Schouten tegen FC Twente voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie.

PSV kan tegen Stade Brest goede zaken doen

PSV heeft na vijf speelronden in de Champions League nog altijd kans om door te stoten in het miljardenbal. De Eindhovenaren hebben acht punten verzameld en staan daarmee op een achttiende plaats op de ranglijst. Volgens berekeningen zouden tien punten genoeg zijn voor een plek bij de eerste 24, waarbij de plekken 9 tot en met 24 recht geven op een plek in de tussenronde.

De landskampioen kan in Frankrijk met een zege dus zeer goede zaken doen, aangezien PSV dan op elf punten komt. De wedstrijd tussen Stade Brest en PSV wordt dinsdagavond om 21.00 uur gespeeld in het Stade du Roudourou in Guingamp. In de laatste twee speelrondes van de Champions League spelen de Eindhovenaren nog tegen Rode Ster Belgrado (uit) en Liverpool (thuis). Deze wedstrijden worden gespeeld na de winterstop.

Volledige wedstrijdselectie van PSV

Keepers: Walter Benitez, Joël Drommel, Niek Schiks

Verdedigers: Ryan Flamingo, Mauro Júnior, Olivier Boscagli, Rick Karsdorp, Matteo Dams, Fredrik Oppegård, Armando Obispo.

Middenvelders: Malik Tillman, Guus Til, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Ismael Saibari, Richard Ledezma.

Aanvallers: Johan Bakayoko, Luuk de Jong, Noa Lang, Hirving Lozano en Ricardo Pepi.