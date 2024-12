Marco van Basten vindt dat dé Eredivisie-sensatie van dit seizoen terecht op de bank zit

laat zich dit seizoen van zijn beste kant zien bij PSV, maar hoeft voorlopig nog niet aan een echte basisplek te denken, schat Marco van Basten in. Volgens de oud-voetballer staat Luuk de Jong duidelijk nog boven de Amerikaan in de pikorde.

Pepi is dit seizoen flink op stoom en was een tijdje topscorer van de Eredivisie. Nu is dat Sem Steijn, die één doelpunt meer heeft gemaakt dan de aanvaller van PSV. Als je de statistieken naast elkaar legt, zijn die van Pepi toch wel indrukwekkender. Laatstgenoemde had geen penalty's nodig voor zijn doelpuntentotaal van tien, waar Steijn twee keer raak schoot van de stip. Bovendien deed Pepi het ongeveer in de helft van de minuten: hij kreeg 631 minuten van zijn trainer, waar dat getal bij Steijn op 1131 ligt. Luuk de Jong kan duidelijk mindere statistieken overleggen: hij scoorde tot dusver zes keer, waar van een keer van elf meter.

Afgelopen weekend kreeg Pepi de voorkeur in de topper tegen FC Twente (6-1) en beloonde het vertrouwen gelijk terug met een doelpunt en een assist. Ondanks de goede vorm van de aanvaller, blijft De Jong 'duidelijk' de voorkeursspits van PSV volgens Van Basten. "Ik denk dat Luuk zich niet druk maak over concurrentie, hij is natuurlijk de gedoodverfde nummer één", zo stelt de tweevoudig Wereldvoetballer van het Jaar bij Ziggo Sport.

Presentator Wytse van der Goot zet daar zijn vraagtekens bij, maar Van Basten verandert niet van mening. "Het is leuk dat die andere (Pepi, red.) het ook goed doet, is leuk voor Pepi zelf natuurlijk." In de toekomst moet De Jong mogelijk wijken, maar daar is volgens de oud-voetballer nu nog geen sprake van, "Uiteindelijk is het nu nog niet echt een discussie. Ik denk dat Luuk gewoon by far nog basisspeler is." In het duel tegen Stade Brest mag de 34-jarige spits gewoon weer vanaf het begin meedoen van Peter Bosz.

