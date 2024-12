Opstelling PSV tegen Brest bekend: Bosz voert opvallend genoeg maar twee wijzigingen door

PSV speelt dinsdagavond in Guingamp tegen Stade Brestois, misschien wel de grootste verrassing van dit Champions League-seizoen. De opstelling, waarmee de ploeg van Peter Bosz aantreedt, is bekend. Het duel begint om 21:00.

De Eindhovenaren treden aan in het Stade du Roudourou, wat niet de thuishaven is van Brest. Het eigen stadion voldoet simpelweg niet aan te eisen om Champions League-wedstrijden in af te spelen. Dat zorgt er wel voor dat de Franse ploeg meer publiek mee krijgt: in het Stade du Roudourou passen 19.060 toeschouwers, in het Stade Francis-Le Blé maar 15.097.

Artikel gaat verder onder video

Dan naar de opstelling. In de verdediging werd verwacht dat Matteo Dams plaats zou maken, maar hij blijft staan, ook omdat Mauro Júnior op het middenveld zijn plek behoudt. Rechtsachter neemt Rick Karsdorp de plek van Richard Ledezma weer over, ten opzichte van de afstraffing van FC Twente (6-1). Karsdorp is dus fit genoeg om te starten.

Bosz had in aanloop naar dit duel vooral hoofdbrekens over zijn middenveld. Ismael Saibari, Malik Tillman en Guus Til zijn goed in vorm, maar sterkhouders Joey Veerman en Jerdy Schouten zijn teruggekeerd van een blessure. De keuze van de oefenmeester is er uiteindelijk op gevallen om zijn middenveld intact te houden ten opzichte van het duel tegen FC Twente.

In de spits is Luuk de Jong weer terug in de basis. Ricardo Pepi scoort er dit seizoen rustig op los, maar het is De Jong die opnieuw de voorkeur krijgt in Frankrijk. Naast hem staan Noa Lang en Johan Bakayoko, zoals vooraf verwacht. Ivan Perisic is niet speelgerechtigd.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hans Kraay confronteert Earnest Stewart: ‘Mag hij voor 40 miljoen euro naar Liverpool?’

Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van het spel dat Ismael Saibari momenteel vertoont bij PSV.