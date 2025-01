Verdediger gaat PSV definitief verlaten: 'Verhuur is niet per se logisch'

PSV werkt deze winter mee aan een definitief vertrek van linksback , zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Noor beschikt over een verbintenis die komende zomer afloopt, waardoor het niet in de lijn der verwachting ligt dat de speler deze winter verhuurd gaat worden.

Oppegård werd in 2019 door PSV weggeplukt uit de jeugdopleiding van Vålerenga in zijn vaderland. Vanaf het seizoen 2020/21 werd de linksback regelmatig ingezet bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, waarvoor hij uiteindelijk 61 wedstrijden zou spelen. In december 2020 volgde bovendien zijn debuut in de hoofdmacht, als invaller voor Philipp Max in een met 1-4 gewonnen Eredivisieduel bij RKC Waalwijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'PSV doet ultieme poging en biedt tweetal sterk verbeterd contract aan'

Om meer vlieguren te maken op het hoogste niveau, besloot PSV om Oppegård in de winterstop van het seizoen 2022/23 te verhuren aan Go Ahead Eagles, waar hij in de tweede helft van het seizoen tot acht wedstrijden kwam voordat een knieblessure een einde aan zijn seizoen maakte. Die kwetsuur kostte Oppegård ook de hele eerste helft van het seizoen 2023/24, waarna hij opnieuw verhuurd werd - ditmaal aan Heracles Almelo, waar hij vanaf zijn debuut op 3 februari geen enkele minuut miste.

LEES OOK: PSV houdt rekening met vertrek: veel interesse voor middenvelder

Afgelopen zomer keerde Oppegård terug in Eindhoven, maar ondanks blessureleed bij concurrenten als Sergiño Dest en Mauro Júnior leidde dat niet tot veel speelminuten voor de Noor. Bovendien is de rentree van Dest aanstaande, wat het zicht op speeltijd helemaal vertroebelt voor Oppegård. De back is dan ook 'in goed overleg met PSV' aan het kijken naar een definitief vertrek uit Eindhoven in de aankomende winterse transferperiode, zo meldt Elfrink op X. "Verhuur is niet per se logisch (tenzij het niet anders kan), omdat zijn contract in juni afloopt", weet de clubwatcher.

Fredrik Oppegard kijkt in goed overleg met PSV naar een definitieve transfer/verkoop in deze winter. Verhuur is niet per se logisch (tenzij het niet anders kan), omdat zijn contract in juni afloopt. Als Dest straks echt terug is, is zijn uitzicht op speeltijd wel heel minimaal. — Rik Elfrink (@RikElfrink) December 31, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart: 'Ik hoop dat Lang volgend jaar bij een heel grote club gaat spelen'

Rafael van der Vaart steekt de loftrompet over PSV-aanvaller Noa Lang.